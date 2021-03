Teemu Pukki glödhet i VM-kvalpremiären mot Bosnien-Hercegovina – Finland fick nöja sig med oavgjort i matchen som bjöd på Hawaiifotboll

Viktiga poäng stod på spel då Finland och Bosnien-Hercegovina drabbade samman på Olympiastadion. Det bjöds på publikvänligt spel och många målchanser. Finland hade inte marginalerna på sin sida och fick nöja sig med en poäng. Teemu Pukki gjorde Finlands båda mål i matchen som slutade 2–2.

Finlands fotbollsherrar inledde VM-kvalet med en tuff utmaning: Bosnien-Hercegovina hemma. Lagen möttes senast i EM-kvalet hösten 2019 och då åkte ett blekt Finland på en 1–4-bortaförlust.

Nu spelar Finland sina hemmamatcher på nyrenoverade Olympiastadion i Helsingfors och det började bra.

Redan i den andra minuten skaffade sig Teemu Pukki på egen hand ett friläge. Oklart om Pukki försökte sig på skott eller passning, men en bosnisk back fick tårna på bollen och Finland fick nöja sig med hörna.

Fyra minuter senare vaskade Pukki fram ett motsvarande läge men målvakten Ibrahim Sehic parerade.

Stabil målvaktsvikarie

Efter Finlands vassa start var det Jesse Joronens tur att visa upp sig. I skadade Lukas Hradeckys frånvaro fick Joronen chansen i Finlands mål.

Då 20 minuter hade spelats gjorde Nikolas Alho bort sig i straffområdet och Amer Gojak krutade på från nära håll, men Joronen stod för en imponerande räddning.

I den 27:e minuten sov Finlands backlinje och Bosnien kontrade. Miroslav Stevanovics jätteläge räddades ändå av Joronen.

Finland hade en tredje stor chans i slutet av den första halvleken. Finland och Robin Lod kontrade och Lod valde att spela bollen till Pukki. Pukkis försök resulterade i en retur för Kamara, men Sehic stod i väg för båda försöken.

0–0 i halvtid, aningen sensationellt med tanke på alla chanser.

Jobbig start på andra halvlek

Strax efter pausvilan fick Gojak ett jätteläge från nära håll men skottet gick tätt utanför.

Det var Bosnien som gjorde matchens första mål. I samband med en hörnsituation missade Alho en rensning och strax efter det ansåg domaren att bollen träffat Jukka Raitalas arm. Straff till Bosnien.

Utifrån de första reprisbilderna såg straffen tveksam ut, men från en bättre vinkel verkade bollen ha träffat Raitalas arm.

Barcelonaspelaren Miralem Pjanic tog hand om straffen, som Joronen räddade, men Pjanic tog vara på returen och placerade bollen i mål.

Bosnien fick inte leda särksilt länge. Tre minuter senare krutade Alho på och bollen träffade ribban. Bollen stannade ändå i straffområdet och Joni Kaukos nick hittade Pukki som tryckte in bollen. Kvitterat till 1–1.

– Det var viktigt att direkt få in en kvittering, speciellt med tanke på hur dåligt vi inledde andra halvlek, sa Pukki i Viaplays tv-intervju.

Pukki tvåmålsskytt

Efter kvitteringen bjöds det på försiktigare spel, men då 75 minuter hade spelats lyckades Pukki med ett eminent rörelsemönster i straffområdet skaffa sig ett jätteläge. Målvakten Sehic stod ändå för ytterligare en snygg räddning.

Joel Pohjanpalo hoppade in med en kvart kvar och levererade omgående. Han frispelade Pukki som fick ett friläge. Efter en spurt på 40 meter placerade en helt friställd Pukki bollen i mål och Finland ledde med 2–1.

– Jag hade gott om tid att fundera på vad jag skulle hitta på. Jag såg en lucka och behövde inte lyfta bollen, sa Pukki.

"Visst smakar det här lite beskt"

I den 84:e minuten kvitterade Bosnien. Miroslav Stevanovic krutade på i straffområdet, bollen träffade Jukka Raitala och Joronen i målet var chanslös.

– Visst smakar det här lite beskt. Vi tappade ledningen och var ute efter tre poäng. Jag kan förstås vara nöjd med att jag själv lyckades två gånger.

– Det här laget går för vinst i varje match. Vi hade bra och dåliga sekvenser. Vi kan vara helt nöjda, men det finns fortfarande utrymme för förbättring då de fick hålla i taktpinnen. En poäng är helt okej, sa Pukki.

Förutom Pukki stod Joronen för en stabil insats i målet. Även Glen Kamara levererade, som vanligt, i sin centrala mittfältsroll. Den stabila defensiven från EM-kvalet gick i sin tur inte att känna igen.

I gruppens andra match fick de regerande världsmästarna Frankrike bara 1–1 hemma mot Ukraina.

Resultat:

Finland–Bosnien-Hercegovina 2–1 (0–0)

55' Miralem Pjanic 0–1

58' Teemu Pukki 1–1

77' Teemu Pukki 2–1

85' Miroslav Stevanovic 2–2

Startelvan:

Onni Valakari – Teemu Pukki

Nicholas Hämäläinen – Joni Kauko – Glen Kamara – Robin Lod – Nikolai Alho

Paulus Arajuuri – Joona Toivio – Jukka Raitala

Jesse Joronen

Avbytare:

12 Niki Mäenpää (målvakt)

23 Carljohan Eriksson (målvakt)

3 Albin Granlund

5 Juhani Ojala

7 Robert Taylor

9 Marcus Forss

11 Rasmus Schüller (in 45', Onni Valakari ut)

13 Pyry Soiri

14 Tim Sparv (in 82', Joni Kauko ut)

15 Daniel O'Shaughnessy

16 Juha Pirinen

20 Joel Pohjanpalo (in 77', Robin Lod ut)

Frankrike–Ukraina 1–1 (1–0)

19' Antoine Griezmann 1–0

57' 1–1 (självmål)