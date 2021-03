Valtteri Bottas redo för ytterligare en säsong i Mercedes med ryggen mot väggen – en VM-titel kan vara kravet för fortsatt kontrakt: "Vet vad jag ska göra för att nå mitt mål"

Det är inte lätt att leva under en konstant press att leverera. Det erkänner Valtteri Bottas i en intervju för Yle Urheilu. Men han tror fortfarande på sina chanser att utmana Lewis Hamilton om VM-titeln.

Trea. Femma. Tvåa. Tvåa.

I fyra år har Valtteri Bottas kört för Mercedes – och i lika många år har finländaren fått nöja sig med att följa med hur stallkamraten får fira en VM-titel.

Varje år talar Bottas högt om sina chanser. Men varje år har han till slut fått ge sig.

I Netflix-serien Drive to survives nyaste säsong medger Bottas till och med att han övervägde att lägga av helt och hållet då Mercedes beordrade honom att ge upp segern i Sotji 2018 för att Hamilton behövde poängen i VM-fajten mot Sebastian Vettel.

Ett bevis på att Bottas är andraförare i stallet. Men det snacket skjuter han än en gång ner direkt.

– Jag anser nog att vi har likadana förutsättningar att nå framgång. Eller jag ser ingen orsak till att vi inte skulle ha det. Vi kommer båda att ta segrar här och där och ibland har det hänt saker och ting. Men stallet behandlar oss jämlikt, säger Bottas till Yle Urheilu.

– Jag ser inte att någon skulle vara ”emot mig” eller på Lewis sida, fortsätter han.

Men Bottas medger att det mentalt har varit tufft att köra i toppstallet. Mercedes har dominerat F1-serien de senaste åren, men Bottas har aldrig riktigt på allvar kunnat utmana Hamilton om VM-titeln.

Dessutom har han fått nöja sig med ettårskontrakt. Något som leder till ännu högre press att leverera – men det njuter föraren bara av.

– Jag vet vad jag ska göra för att få fortsätta. Och om jag når mitt mål så kommer jag att få göra det, då behöver jag inte oroa mig om det. Och om jag inte når det så får vi ta det på nytt sen när det är aktuellt, säger Bottas, som flera gånger sagt att han vill bli världsmästare.

– Men visst, man har fått uppleva att det inte alltid är så trevligt. Men man vänjer sig. Man blir hårdhudad, fortsätter han.

Ett av Bottas problem är att han inte är lika jämn som stallkamraten Hamilton. Då Hamilton har en dålig dag brukar han oftast ändå fixa en pallplacering, medan Bottas under sina sämsta dagar kan få nöja sig med enstaka VM-poäng.

Det är något han själv också vet att han måste jobba på. Och det är något som han har jobbat på.

– Det handlar bara om den mentala biten. F1 är en fysisk gren, men det mentala är ändå viktigare. Jag har grävt djupt och försökt hitta orsakerna till att det inte gått som jag velat, säger Bottas.

– Det handlar om att få rätt laddning före tävlingar och komma in i ett flow-tillstånd, förklarar han.

Dessutom finns det ytterligare en faktor som inverkar på Bottas framtid i stallet: George Russell.

Den unga britten har kört för Williams de senaste säsongerna, men fick hoppa in i Mercedes förra året då Lewis Hamilton var borta efter att ha smittats av coronaviruset. Russell imponerade stort i Bahrain och skulle utan stallets yrsel ha slagit Bottas.

Men ser Bottas själv Russell som ett hot?

– Det är svårt att säga. Han hör till Mercedes juniorprogram och har fått köra flera tester de senaste åren. Mercedes är ett stall som själv får välja vem man plockar in. De kan byta ut vem som helst av oss om de känner för det, säger Bottas.

– Russell har garanterat en ljus framtid framför sig. Han är en talangfull kille och under Mercedes vingar. Det är inte alls omöjligt att han i något skede blir en Mercedes-förare. Tiden får utvisa, fortsätter han.