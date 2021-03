Jari Litmanens målrekord lever på lånad tid – Teemu Pukki är besviken om han inte går i kapp Finlands fotbollsikon under 2021

Teemu Pukki springer rakt in i fotbollens historieböcker. Han medger att det ska vara en tidsfråga innan han passerar Jari Litmanen som alla tiders målskytt.

Det var ingen statshemlighet att Teemu Pukki var i utsökt form när han anslöt till fotbollslandslagets samling. Elva mål på de tio senaste ligamatcherna i Championship gav hopp om mer i den blåvita tröjan.

Pukki tickade vidare som klockan. Två fullträffar mot Bosnien-Hercegovina såg ut att föra Finland till en tung seger i VM-kvalet, men det blev 2–2 i Helsingfors.

Trots det kunde Pukki glädja sig åt något. Efter sin 88:e landskamp är han uppe på 29 landslagsmål – delad tvåa i herrlandslagets historia med Mikael Forssell.

– En stor ära, ”Miklu” hade en fin karriär och är en legendarisk anfallare i landslaget, säger Pukki till Yle.

Oddsen för att Teemu Pukki är herrlandslagets bäste målskytt någonsin vid slutet av det här året är låga. Jari Litmanen avslutade sin långa landslagskarriär på 32 mål.

– Det skulle förstås vara ännu större att passera ”Litti”, men det är inget måste att det ska ske hastigt. Målen kommer när de kommer och då vet jag att jag hjälper laget.

– Men vi har många matcher i år och jag hoppas att jag slår rekordet i det här VM-kvalet. Jag är faktiskt ganska besviken om jag inte sätter tre mål under resten av kvalet.

Finland har åtminstone tretton matcher till under 2021 – sju i VM-kvalet, minst tre i EM-slutspelet och tre landskamper.

En slående detalj med Pukki är hur snabbt han har gjort majoriteten av målen. Nitton mål på tre år visar exakt hur viktig Pukki har varit för landslaget under Markku Kanervas period som förbundskapten.

Hans lagkamrater skriver under på det.

– Han är en otrolig spelare och livsviktig för vårt lag. Vi hoppas att hans form bara fortsätter – och vi kan vara tacksamma för att han spelar för Finland, säger Paulus Arajuuri.