Norska landslaget protesterade synligt före VM-kvalmatchen: ”Vill pressa Fifa att vara hårdare mot Qatar”

Det norska fotbollslandslaget bar tröjor med ett politiskt budskap inför VM-kvalmatchen mot Gibraltar. Norges förbundskapten Ståle Solbakken var initiativtagare. För mig är politik och idrott kopplade, säger han.

De norska spelarna och ledarna var klädda i vita tröjor med budskapet ”HUMAN RIGHTS – on and off the pitch”, mänskliga rättigheter – på och utanför planen, då de marscherade in på planen och under nationalsången.



Budskapet var en passning till Fifa. Att Qatar valdes till VM-arrangör har väckt kritik.

Landslagslotsen Ståle Solbakken var primus motor för åsiktsyttringen. Inför VM-kvalstarten hade han bjudit in experter som berättat för spelarna om läget i Qatar.

– För mig är sport och politik kopplade. Vissa kan beklaga sig, men inte mer än så. Vi har en möjlighet att göra något, att presentera vårt budskap, men vi ska inte ensamma ta ansvar för det, sade Ståle Solbakken på presskonferensen efter matchen.

Norge besegrade Gibraltar med 3–0.

Nya ställningstaganden på kommande?

Människorättsorganisationer har flera gånger målat upp en brutal bild av migrantarbetarnas situation i Qatar.

Tusentals byggarbetare har dött under sina arbetspass och många andra har inte fått den lön som de har blivit utlovade.

Debatten om VM i Qatar har varit omfattande i Norge. På många håll har röster höjts för att landslaget ska bojkotta mästerskapet helt.

– Vi vill pressa Fifa att vara hårdare mot myndigheterna i Qatar. Fifa kan i högre utsträckning bli hårdare och ställa kristallklara krav på vad som krävs för att evenemanget ska vara tillräckligt bra, sade Stålbakken i tisdags.

Han utesluter inte nya ställningstaganden av det norska landslaget i samband med VM-kvalmatchen mot Turkiet på lördag.

Finlands bollförbund tog ställning i frågan i måndags. I ett ställningstagande som undertecknats av förbundets styrelse slog man fast att en finsk bojkott inte är aktuell i nuläget.

”Finlands bollförbund anser att det var ett dåligt och problematiskt beslut att låta Qatar arrangera fotbolls-VM ... det är uppenbart att många aspekter som kopplas ihop med mänskliga rättigheter, jämställdhetsfrågor samt arbetares rättigheter inte är på en acceptabel nivå”, skrev förbundet.

VM-kvalet i fotboll:

Grupp A:

Portugal – Azerbajdzjan 1–0

Mål: 36 min Maksim Medvedev 1–0 (självmål).

Serbien – Irland 3–2

Mål: 18 min Alan Browne 0–1, 40 min Dusan Vlahovic 1–1, 69 min Aleksandar Mitrovic 2–1, 75 min Mitrovic 3–1, 86 min James Collins 3–2.

Kommande matcher: 27 mars Irland – Luxemburg och Serbien – Portugal.

Grupp D:

Finland – Bosnien-Hercegovina 2–2

Mål: 55 min Miralem Pjanic 0–1, 58 min Teemu Pukki 1–1, 77 min Teemu Pukki 2–1, 84 min Miroslav Stevanovic 2–2.

Frankrike – Ukraina 1–1

Mål: 19 min Antoine Griezmann 1–0, 57 min Presnel Kimpembe 1–1 (självmål).

Kommande matcher: 28 mars Kazakstan – Frankrike och Ukraina – Finland.

Grupp E:

Belgien – Wales 3–1

Mål: 11 min Harry Wilson 0–1, 22 min Kevin de Bruyne 1–1, 28 min Thorgan Hazard 2–1, 73 min Romelu Lukaku 3–1.

Estland – Tjeckien 2–6

Mål: 12 min Rauno Sappinen 1–0, 18 min Patrik Schick 1–1, 27 min Antonin Barak 1–2, 32 min Tomas Soucek 1–3, 43 min Soucek 1–4, 48 min Soucek 1–5, 56 min Jakub Jankto 1–6, 86 min Henri Anier 2–6.

Kommande matcher: 27 mars Belarus – Estland och Tjeckien – Belgien.

Grupp G:

Turkiet – Nederländerna 4–2

Mål: 15 min Burak Yilmaz 1–0, 34 min Yilmaz 2–0, 52 min Hakan Calhanoglu 3–0, 75 min Davy Klaassen 3–1, 77 min Luuk de Jong 3–2, 81 min Yilmaz 4–2.

Gibraltar – Norge 0–3

Mål: 43 min Alexander Sörloth 0–1, 45 min Kristian Thorstvedt 0–2, 57 min Jonas Svensson 0–3.

Lettland – Montenegro 1–2

Mål: 40 min Janis Ikaunieks 1–0, 41 min Stevan Jovetic 1–1, 83 min Jovetic 1–2.

Kommande matcher: 27 mars Montenegro – Gibraltar, Nederländerna – Lettland och Norge – Turkiet.

Grupp H:

Cypern – Slovakien 0–0

Malta – Ryssland 1–3

Mål: 23 min Artjom Dzijuba 0–1, 35 min Mario Fernandes 0–2, 56 min Joseph Mbong 1–2, 90 min Aleksandr Sobolev 1–3.

Slovenien – Kroatien 1–0

Mål: 15 min Sandi Lovric 1–0.

Kommande matcher: 27 mars Ryssland – Slovenien, Kroatien – Cypern, Slovakien – Malta.