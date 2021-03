Prisbelönta Therese Karlsson är lyssnarnas favorit – rösta här!

Förutom att Therese Karlsson är en storfavorit på Vegatoppen så belönades hon även i veckan av Ålands kulturstiftelse för sin musikaliska bredd. Hur ska det gå för veckans utmanare J’s Tones och Happy people?

Om du har flera favoriter på Vegatoppen är det fritt fram att rösta på så många som du vill.

Du behöver ett Yle-konto för att kunna rösta.

Vi fortsätter precis som tidigare med två nya utmanare som hoppas på en plats på den enda hitlistan med enbart finlandssvensk musik.

Therese Karlsson med låten Northern light är den största favoriten bland Vegatoppens lyssnare. Denna vecka utmanar J’s Tones med The brightest star och Happy people med Mother (Femme).

Här kan du kan läsa mera om utmanarna J’s Tones och Happy people.

1. (1) Therese Karlsson / Northern light: 14.9%

2. (2) Simon Kiuru / En slirig väg bland minnen: 14.5%

3. (4) Ann-Katrine Burman / Du finns alltid nära mig:: 11.6%

4. (3) Thommy Fagerlund / Vem är du, vem är jag?: 11.1%

5. (ny) Tomas Fant / Trägen vinner: 10.5%

6. (5) Philip Järvenpää / Only in dreams: 10.1%

7. (7) Natalie Michelle / Better goodbye: 7.6%

8. (ny) Strand / 10000 starlings: 7.4%

---------------------------------

9. (6) Crimson Peak / Lies: 6.6%

10. (8) Johan Emet Trio / Slumrande toner: 5.7%

Rösta på Vegatoppen vecka 12 här! Du kan rösta på så många bidrag du vill.

Resultaten från Vegatoppen vecka 12 presenteras i Yle Vega torsdag 1.4.2021 med start kl.18.03. Då får du höra hur det går för listans låtar och artister.

Listan kan du också höra i Yle Vega lördagar kl. 21.03. Du kan också lyssna via Arenan under 30 dagars tid.

Vegatoppens nya utmanare presenteras i Yle Vega, torsdagar kl.17.30.

Vi vill gärna höra vad du tycker om låtarna. Kommentera i fältet under artikeln.

Röstningen avslutas natten mellan tisdag och onsdag.