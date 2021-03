10 stall, 20 förare och 23 deltävlingar – här är siffrorna och namnen inför F1-säsongen 2021

På söndag startar F1-cirkusen för 72:a gången. Yle Sporten listar stallen, förarna och motorerna inför den rekordlånga formelsäsongen som inleds i Bahrain och slutar nästan nio månader senare i Abu Dhabi.

Här kommer en genomgång av stallen, förarna, stallcheferna, övergångarna, debutanterna och tävlingskalendern, varsågoda!

Förare/nationalitet/bilnummer: Lewis Hamilton GBR 44, Valtteri Bottas FIN 77

Stallchef: Toto Wolff

Motor: Mercedes AMG F1 M12 E Performance

Placering 2020: 1

Förare/nationalitet/bilnummer: Max Verstappen NED 33, Sergio Pérez MEX 11

Stallchef: Christian Horner

Motor: Honda RA621H

Placering 2020: 2

Förare/nationalitet/bilnummer: Daniel Ricciardo AUS 3, Lando Norris GBR 4

Stallchef: Andreas Seidl

Motor: AMG F1 M12 E Performance

Placering 2020: 3

Bild: All Over Press

Daniel Ricciardo gör sin första säsong hos McLaren. Daniel Ricciardo på depån i sin nya McLaren-bil. Bild: All Over Press

Förare/nationalitet/bilnummer: Sebastian Vettel GER 5, Lance Stroll CAN 18

Stallchef: Otmar Szafnauer

Motor: AMG F1 M12 E Performance

Placering 2020: 4

Bild: HOCH ZWEI/Pool/COLOMBO IMAGES/ All Over Press

Sebastian Vettel hoppas på en bättre säsong än ifjol hos Ferarri. Sebastian Vettel formel 1-depån. Bild: HOCH ZWEI/Pool/COLOMBO IMAGES/ All Over Press

Förare/nationalitet/bilnummer: Fernando Alonso ESP 14, Esteban Ocon FRA 31

Stallchef: Davide Brivio

Motor: Renault E-Tech 20B

Placering 2020: 5

Bild: xpbimages.com / All Over Press

Fernando Alonso är tillbaka i F1 efter en paus på två säsonger. Fernando Alonso ser ett lopp. Bild: xpbimages.com / All Over Press

Förare/nationalitet/bilnummer: Carlos Sainz ESP 55, Charles Leclerc MON 16

Stallchef: Mattia Binotto

Motor: Ferrari 065/6

Placering 2020: 6