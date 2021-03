"En kamp från början till slut" – sliten Pärmäkoski krossade allt motstånd, Piffens storlöfte bästa FSS-åkare på milen

Krista Pärmäkoski var en favorit som höll för trycket då säsongens sista FM-helg startade med damernas klassiska mil. Pärmäkoski segrade med 24 sekunder till godo på tvåan Johanna Matintalo. Anni Lindroos från Pargas IF var snabbast av FSS-åkarna.

Krista Pärmäkoski tog redan sin 14:e individuella FM-titel. Endast Marja-Liisa Kirvesniemi, Riitta-Liisa Roponen och Kaisa Varis har fler FM-guld än så på damsidan.

Pärmäkoski kopplade grepp genast från start och utökade på sin ledning genom hela tävlingen.

– Det var en kamp från början till slut. Det var nog ett fullt dagsverke. Jag kände mig sliten efter en lång säsong så formen var ett frågetecken. Men det löpte på överraskande bra, sade Pärmäkoski i Yles intervju efter målgången.

– Det var en tung dag men jag försöker njuta så mycket av tävlingarna som möjligt. Det är trots allt mitt första FM-veckoslut för säsongen.

Johanna Matintalo, som tog sitt första FM-guld tidigare i vinter, slutade tvåa. Hon inledde försiktigt men var till slut 35 sekunder snabbare än trean Anne Kyllönen. Laura Mononen slutade fyra.

Blott 19-åriga Anni Lindroos från Pargas IF tog många meriterade skalper i dag. Lindroos var bästa FSS-åkare på 19:e plats. Julia Häger från IF Minken var 22:a och klubbkamraten Andrea Julin 25:a.

FM på skidor, damer 10 km:

Krista Pärmäkoski 27.01,9 Johanna Matintalo +24,2 Anne Kyllönen +59,9 Laura Mononen +1.16,7 Jasmi Joensuu +1.26,0 Anni Kainulainen +1.59,3 Johanna Ukkola +2.09,4 Vilma Nissinen +2.13,4 Sanni Alatalo +2.37,4 Marjaana Pitkänen +2.38,7

19. Anni Lindroos Pargas IF +3.05,9

22. Julia Häger IF Minken +3.23,2

25. Andrea Julin IF Minken +3.35,5

26. Linnea Henriksson IF Femman +3.47,1

37. Jennifer Antell IF Femman +4.10,7

55. Jennie Lindvall IF Minken +4.56,9