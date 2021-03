Haddom skola räddades inte av nämnden: “Vi var slutligen enhälliga om att inte renovera”

Haddom skola i Lovisa var på tapeten på torsdag kväll då näringslivs- och infrastrukturnämnden tog ställning till om skolan ska renoveras eller inte. Ett förslag om att skjuta upp mötet röstades ner.

- Vi har inte råd att ha skolan i gång mera, säger Roger Turku (SFP), ordförande för näringslivs- och infrastrukturnämnden i Lovisa.

Frågan om Haddom skolas framtid har väckt en hel del debatt, också bland politikerna i Lovisa.

Den person som hade gjort undersökningen av skolan för stadens del närvarade på nämndens möte.

- Alla nämndemedlemmar var på plats och ärendet diskuterades fram och tillbaka, berättar Turku.

"Personen har gjort motsvarande utredningar"

Nämndmedlemmarna diskuterade bland annat vilken erfarenhet den som har gjort bedömningen av skolans skick har.

- Personen har gjort motsvarande utredningar sedan 2008, vilket tryggade mångas antaganden, berättar Turku.

Ett förslag om att ajournera mötet dök upp, och eftersom förslaget fick understöd gick det till omröstning. Med rösterna 7-2 beslöt nämnden ändå att fortsätta mötet.

- Det blev sedan ett enhälligt beslut om att vi inte renoverar, konstaterar Turku.

Vad händer nu: Ska skolan rivas eller säljas?

- Det har jag inte ett svar på, men skolan går säkert till försäljning. Kanske kan det bli en ateljé, spekulerar Turku.

Klart är i alla fall att nämndbeslutet betyder att Haddom skola stängs. Eleverna har sedan hösten 2020 fått undervisning i baracker i centrum av Lovisa.

Oklart var eleverna ska placeras

Nu får nämnden för fostran och bildning ta ställning till var eleverna placeras.

- Även om vi hade gått in för en renovering så hade skolan i Haddom varit ur bruk under cirka två års tid, så nämnden hade ändå fått ta ställning till var eleverna ska gå i skola under renoveringstiden.

Frågan är alltså nu var Haddom skolas elever ska finnas i framtiden.

- Sävträsk skola eller Generalshagens skola är möjliga alternativ, men jag vågar inte säga vilka alla alternativ som finns, konstaterar Turku.