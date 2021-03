Ortodoksinen pääsiäisateria syödään pääsiäismessun jälkeen.

Pasha, kulitsa ja kananmunat ovat tavallisimpia ruokalajeja venäläis-ortodoksisessa pääsiäisen ruokakorissa. Kun pääsiäislauantain keskiyönmessu on ohi, on myös paasto päättynyt ja juhla voi alkaa. Tässä on sekä pashan että kulitsan ohje.