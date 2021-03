Våghalsig Iivo Niskanen parstakade sig till FM-kross – vurpa stoppade inte Alexander Ståhlberg från topp-10: "Kan inte vara missnöjd"

Av toppåkarna var det bara Iivo Niskanen vågade staka sig igenom Ristijärvis 15-kilometerslopp i klassisk stil. Det resulterade i en brakseger. FSS-stjärnskottet Alexander Ståhlberg vurpade under det första varvet, men klämde sig ändå in bland de tio bästa.

Precis som i damernas FM-intervallstart var den stora förhandsfavoriten bland herrarna i väntat stark form.

Iivo Niskanen hade skapat sig en klar lucka redan efter fem av femton åkta kilometer och hans FM-guldmedalj var aldrig hotad under resten av loppet.

Det anmärkningsvärda var att Puijo-åkaren Niskanen valt att staka sig genom det klassiska loppet – till skillnad från resten av tätåkarna. Niskanen tappade någon sekund på slutet, men vann med klara 35 sekunder ned till tvåan Ristomatti Hakola.

– Jag ville utmana mig själv i dag. Före start märkte jag att de andra inte valt att staka, gårdagens förhållanden skulle ha passat bättre för stakning, nu hade det blivit blötare. På slutet kändes backarna nog i benen, medgav Niskanen.

– Mest nytta av stakningen hade man i nedförsbackarna där det inte fanns spår, där fick man bättre åklinjer än de med klister. Men jag skulle nog inte välja likadant om jag var tvungen att åka en gång till.

”Häftigt att se hur Iivo tryckte på”

Hakola och bronsmedaljören, Niskanens klubbkamrat Perttu Hyvärinen, erkände att de funderat på att staka – men förhållandena i Ristijärvi fick dem att tveka.

– Jag testade nog fristilsskidorna på morgonen, men mitt mod räckte inte till för att välja dem, konstaterade Hakola.

– Jag ångrar egentligen mitt skidval lite, man kände sig lite feg. Det var häftigt att se då Iivo tryckte på, hyllade Hyvärinen.

Liksom på damtian var det också i herrloppet en tonåring som var vassast av FSS-gänget. JVM-stjärnan Alexander Ståhlberg tog sig in bland de tio främsta.

Norrvallaåkaren blev tionde, och förlorade med närmare två och en halv minut till Niskanen.

Alexander Ståhlberg på startlinjen i Ristijärvi. Alexander Ståhlberg. Bild: Yle

Ståhlberg hittade flytet efter fall

18-årige Ståhlberg var nöjd med sin avslutning i loppet, men missnöjd med inledningen – som bjöd på ett fall.

– Kanske var mitt första varv lite för hårt, jag gick omkull under första varvet i en ganska svår kurva. Jag började stressa lite för mycket där och drog på mig onödigt mycket mjölksyra, men jag tycker att jag fick kontroll på åkningen sen då jag slutat stressa, kommenterade Ståhlberg för Yle Sporten.

– Slutet gick bäst, då kändes det som att jag kunde åka enligt min fulla förmåga och fick allt ut ur kroppen.

Alexander Ståhlberg. Bild: Yle

Att sluta bland de tio bästa är inget som Ståhlberg kan vara missnöjd med. Men det finns mer att ge.

– Jag tycker inte att dagens lopp var någon fullträff, känslan är att jag ännu kunnat åka hårdare, men jag kan inte vara missnöjd heller. Det var helt okej.

Skid-FM i Ristijärvi fortsätter i morgon med stafetter.

Skid-FM, 15 km klassiskt, herrar:

1. Iivo Niskanen Puijon Hiihtoseura 39.12,4

2. Ristomatti Hakola Jämin Jänne +35,0

3. Perttu Hyvärinen Puijon Hiihtoseura +52,8

4. Heikki Korpela Pohti SkiTeam +1.33,8

5. Juuso Haarala Pohti SkiTeam +1.59,9

6. Joni Mäki Pohti SkiTeam +2.13,5

7. Ville Ahonen Imatran Urheilijat +2.19,2

8. Markus Vuorela Jämin Jänne +2.20,9

9. Joonas Sarkkinen Puijon Hiihtoseura +2.23,8

10. Alexander Ståhlberg Norrvalla Ski Team +2.27,9

...

15. Johannes Vuorela IF Minken +2.53,9

34. Roni Lukkarinen IF Minken +4.35,9

35. August Högnabba IF Åsarna +4.42,5

43. Patrik Kuuttinen IF Minken +5.04,3

47. Oscar Högnabba IF Åsarna +5.10,0

54. Jonas Nordström IF Sibbo-Vargarna +5.18,4

58. Alex Svartsjö IF Femman +5.28,3

65. Benjamin Sundqvist IF Minken +5.49,3

68. Wilhelm Stenbacka IF Sibbo-Vargarna +5.51,6

70. Petteri Mattila Norrvalla Ski Team +5.58,6

71. Benjamin Holmgren IF Sibbo-Vargarna +5.59,6

81. Aaron Häggman Vörå IF +6.36,1

101. Casper Hjerpe Norrvalla Ski Team +7.47,0

106. Santeri Leikas Norrvalla Ski Team +8.07,3

107. Ville Parantainen IF Minken +8.10,8

109. Jacob Smeds Oravais IF +8.34,8

126. Ivar Thors Vörå IF +12.59,0