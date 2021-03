Världshandeln lider av proppen i Suezkanalen

Containerfartyget Ever Given ligger fortfarande stilla och blockerar Suezkanalen till stort förtret för den globala handeln. Försöken att dra jättetankern flott fortsätter.

Suezkanalen utgör en del av det kugghjul som håller världshandeln i rullning. Kanalen är en viktig transportlänk för olja, naturgas och gods som transporteras mellan Europa och Asien. Uppskattningsvis 12 procent att frakten i världen passerar kanalen.

Grundstötningen kan kosta den globala handeln mellan 6 och 10 miljarder dollar per vecka, bedömer en tysk försäkringsallians.

Dessutom har tillgången på varor och leveranstiderna fördröjts redan i och med coronapandemin.

Ever Given - som är ett av världens största containerfartyg - körde i tisdags på grund i Suezkanalen.

Det 400 meter långa fartyget har omkring 20 000 containrar ombord, och ligger som en propp tvärs över Suezkanalen. Kanalen sträcker sig mellan Medelhavet och Röda havet.

Många fartyg står i kö i väntan på att få ta sig genom kanalen. Över 200 fartyg står och väntar medan en del har ändrat kurs och tvingas runda Afrika i stället för att använda sig av kanalen.



Också i Ryssland uppmärksammas blockaden i Suezkanalen. Blockaden aktualiserar frågan om en utveckling av Rysslands arktiska sjöfartsrutt som förkortar resorna till hamnar i Asien betydligt.

Den nordliga rutten blir allt mer användbar ju mer isarna smälter i och med ett förändrat klimat, säger den ryska diplomaten Nikolaj Korchunov som är engagerad i arktiskt samarbete. Han har uttalat sig för nyhetsbyrån Interfax.

I takt med att passagen längs kusten i Sibirien blir allt mer isfri planerar Ryssland att använda den rutten för sina olje- och gastransporter.

Incidenten i Suezkanalen tvingar alla att tänka på hur viktigt det är att diversifiera de maritima rutterna. Det är viktigt att utveckla alternativa trafikleder, framför allt rutterna i norr, säger Korchunov.