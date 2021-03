Från ett extremväder till ett annat: Australiens bränder avlöstes av de värsta översvämningarna på 50 år

I slutet av förra året avbröt väderfenomenet La Niña flera år av torka på flera håll i Australien. Följderna blev de häftiga översvämningarna på landets östkust i New South Wales, som vi sett under den senaste veckan.

Anne Borgström, som är meteorolog på Yle, berättar att den La Niña som vi ser nu redan inleddes på hösten.

La Niña-fenomenet uppkommer oregelbundet och varierar i både tidslängd och styrka. Den här gången är det frågan om en relativt stark La Niña dömer Borgström.

- Det har varit ett ordentligt La Niña-år.

La Niña förstärker passadvindarna på Stilla havet som normalt blåser varmt ytvatten till Australien från Sydamerika, där kallt bottenvatten pressas upp och ersätter det varma vattnet.

Det varma ytvattnet som kommer till Australiens östkust, innebär mera regn och oväder i området.

- I och med det varma vattnet så bildas det hela tiden kraftiga regn.

La Niña-året har inte bara fört med sig blötare väder på Australiens sydostkust.

Enligt Australiens meteorologiska institut är regnmängden som hela landet fått den här sommaren 29 procent över det normala.

Australiens sommar infaller ungefär samtidigt som vår vinter.

Väderfenomenen La Niña och El Niño Naturfenomenen La Niña och El Niño är oregelbundna återkommande förändringar av ytvattentemperatur och väderförhållanden i tropiska Stilla havet.

Det övergripande begreppet för fenomenen kallas El Niño Southern Oscillation (ENSO).

ENSO uppstår i växelverkan mellan atmosfären och havet och kan påverka vädret i stora delar av världen.

Globalt är temperaturen lite svalare under La Niña-år och varmare under El Niño-år.

Under La Niña-år förstärks passadvindarna som pressar varmt ytvatten från Sydamerika till Australiens östkust.

Under år med El Niño är förhållandena de motsatta vilket betyder att vattnet vid den australiska östkusten är svalare och klimatet torrare.



Borgström säger att det här året har varit kallare och blötare i Australien än de senaste fem åren. Yles meteorolog Anne Borgström Bild: Yle/Jyrki Valkama

La Niñas förmåga att motverka det allt varmare klimatet minskar

La Ninas förmåga att motverka ett allt varmare klimat på grund av klimatförändringen, är inte särskilt god.

- Trots att La Niña-fenomenet redan inleddes förra året så var året ganska varmt, vilket är en dålig nyhet på ett sätt, säger Borgström.

Det här årets januarimånad var den sjätte varmaste månaden globalt, sedan mätningarna inleddes år 1850.

Enligt Berkeley Eart kan hela 2021 globalt visa sig bli det femte varmaste året hittills.

Över 40 000 personer har varit tvungna att lämna sina hem på grund av översvämningar och åtminstone två personer har mist livet. En kvinna som evakuerats undan Australiens översvämningar lyfts iland från en båt. Bild: AAP En mamma och dotter återförenas efter att ha evakuerat sitt översvämmade hem i Windsor, utanför Sydney 24.3.2021. Tusentals personer har räddats efter att ha råkat i knipa på grund av översvämningarna. En mamma och dotter kramas då de återförenats efter att ha evakuerat undan översvämningar i Australien Bild: AAP

Förra årets skogsbränder följderna av torra El Niño-år

Sydöstra Australien går från ett extremläge till ett annat.

Området präglades av katastrofala skogsbränder förra sommaren, vilket flera heta El Niño-år hade bäddat för.

- De hade lokalt haft långa tider torka före bränderna, säger Borgström.

Forskare ser också klimatförändringen som en bidragande orsak till de förödande bränderna.

De två senaste somrarna i Australien var rekordvarma.

Också andra fenomen kan ha spelat in.

Både La Niña och El Niño påverkas av hur andra naturfenomen råkar sammanfalla med dem.

Därför är det alltid väldigt svårt att förutspå hur mycket fenomenen kommer att inverka på olika områden.



Australiens dödliga skogsbränder började hösten 2019 och pågick ända tills mitten av februari 2020. Helikopter bekämpar skogsbränder i delstaten Victoria, Australien.

Vad väntar australierna nu?

Australiens häftiga väder under den senaste veckan sträckte sig över ett område lika stort som Alaska.

La Niña-fenomenet håller nu på att avta vilket så småningom borde innebära normala väderförhållanden i Australien igen.

- Enligt prognosen kommer La Niñan nu att försvagas och det ser ut som om vi kommer att få nästan helt neutrala förhållanden för en tid.

Det här betyder att australierna kan pusta ut, åtminstone i några månader.

Men nästa La Niña kanske redan knackar på dörren i höst.

- Den här prognosen är inte så lätt att göra, men det finns goda chanser att La Niña förstärks på nytt om kanske ett halvår, säger Borgström.



Omkring 40 procent av landets 25 miljoner invånare har drabbats av de kraftiga regnen och översvämningarna. Elstolpar som sticker upp ur vattnet i ett översvämmat område i Windsor i Australien Bild: AFP / Lehtikuva

Källor: ABC News, News.com.au, Reuters, Nationalencyklopedin