Kapplöpning till den nya Vilda västern i skyn: Elon Musk, sheriff eller desperado?

Vilda västern har blivit vild igen. Fast den här gången är det inte cowboyer som fajtas med Colt-pistoler på O.K. Corrall. Den här gången har Texas invaderats av frifräsande raketingenjörer.

De bygger järnhästarna som ska leda karavantåget till Mars. Och till månen, så klart.

När jag säger järnhästar menar jag glänsande rostfritt stål. Det är materialet som SpaceX bygger sin revolutionerande, supertunga rymdraket Starship av.

I den här artikeln ska vi titta närmare på hur det nya rymdracet rivstartades av den excentriska, Sydafrikabördige miljardären Elon Musk. Vi ska också se att det är helt nya vindar som blåser nu jämfört med det som Nasa har haft för sig de senaste årtiondena.

I årtionden byggde amerikanerna raketer så här: Nasa och deras samarbetspartners konstruerade dem i sina enorma fabriker och anläggningar. Prydligt vattenkammade, renrakade, statligt avlönade ingenjörer med ritningar under armen som jobbade på i maklig takt. Det fick ta den tid det tog.

Med tio eller femton års mellanrum meddelade de om vad de hade byggt. Eller så inte. Det var ju inte värst bråttom. Månen var ju erövrad, trots allt. Och utan något akut rymdrace på gång skar kongressen ned på budgeten för jämnan.

Så det mesta av den nya rakettekniken som ingenjörerna levererade var uppdaterade och ombyggda versioner av gamla konstruktioner.

Det här har fortsatt till våra dagar, mer eller mindre. Nasas nya generation av supertunga raketer, SLS (Space Launch System) som kanske ska testas så småningom, bygger till stora delar på prylar som blev över från rymdfärjeprogrammet.

I Obamas USA fanns det nämligen viktigare saker att tänka på. Rädda landet från finanskrisen och så vidare.

Rymden fick vänta. Internationella rymdstationen var ju mer eller mindre färdigbyggd också. Forskarna hade fått sitt laboratorium i skyn. Den dyra, tungrodda rymdfärjan, plågad av olyckor och föråldrad som den var, lades i malpåse.

Under det tidiga tiotalet fann sig Nasa i en identitetskris. “Vad ska vi egentligen med hela den här rymdgrejen till? Nån i den privata sektorn som har några goda idéer? Fritt fram att sträcka upp handen.”

Allt detta under de vakande blickarna från en växande men frustrerad skara rymdbloggare och YouTubare.

Så här kommer då alltså Elon Musk och sträcker upp bägge armarna. Och hoppar jämfota. Med en fet joint i mungipan.

Musk och hans gäng av vildhjärnor på SpaceX börjar omkring 2002 med att svänga ihop en raket, Falcon 1. Självklart uppkallad efter Han Solos smugglarfarkost Millennium Falcon från Stjärnornas krig.

Falcon 1 var någonting så fräscht som en helt ny raketkonstruktion, ritad och konstruerad från ruta ett av SpaceX eget folk. Med privata pengar dessutom.



De tre första prototyperna går åt pipan innan de når omloppsbana. Kallsvetten tränger fram på Elon Musks panna.

Vi ska minnas att SpaceX inte har hunnit etablera sig ännu i det här skedet. Allt är helt i startgroparna. Musk vet att han inte kan fortsätta bränna pengar på det här sättet. Nästa skott är det sista han har råd med.

Och den 28 september 2008 kan han äntligen andas ut då Falcon 1 nummer fyra lyckas. Den första privatfinansierade rymdfarkosten kretsar runt jorden.

Det har blivit flera “första någonsin” för Musk och gänget sedan dess. Första privata aktören som dockar vid Internationella rymdstationen. Först med att landa en bärraket och återanvända den. Den första bemannade avfyrningen av ett privat raketföretag. Etcetera. Allt det här som underleverantör för Nasa, vilket bör påpekas här.

SpaceX ingick alltså redan 2006 ett 75 miljoner dollars kontrakt med Nasa om att utveckla ett system för person- och varutransporter till Internationella rymdstationen.

Resultatet av det här, rymdkapseln Dragon 2 (Crew Dragon) med besättning ombord, dockade vid ISS i maj ifjol. Den första privata rymdtaxin, kan man säga. Den obemannade Dragon hade sin jungfruflygning redan 2010.