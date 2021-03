Vad gick fel i Sverige? Agnes Wold, Björn Olsen och Emma Frans om det svenska coronaåret som gått

Folksamlingar: Den 11 mars 2020 förbjöds folksamlingar på över 500 personer. Senare samma månad sänktes gränsen till 50 personer. I motsats till många andra länder lättade Sverige inte på den gränsen till sommaren, vilket betydde att ingen publik tilläts på idrottstävlingar, och teatrar, konserter och så vidare ställdes in också då. I november lättade regeln tillfälligt för sittande publik för att underlätta för kultur- och idrottsbranschen, men med stigande smittspridning infördes åttapersonersgränsen den 24 november 2020 och den gäller fortfarande.

Resor: Resor från länder utanför EU/EES stoppades den 19 mars 2020. Resenärer från EU/EES-området kommer in i landet med negativt covidtest.

Restauranger: Sedan den 24 mars 2020 är förtäring av mat och dryck tillåtet endast om kunderna sitter till bords, med sitt eget sällskap. Den 20 november infördes ett förbud på alkoholservering efter klockan 22, och den 24 december skärptes det till klockan 20. Samtidigt sänktes gränsen för hur många som får sitta i samma sällskap på restaurang till fyra personer.

Besöksförbud på sjukhus och äldreomsorg infördes den 31 mars. Det nationella förbudet upphörde den 1 oktober men regionala begränsningar finns fortfarande.

Köpcenter, affärer: Den 10 januari infördes pandemilagen som ger möjlighet att begränsa folksamlingar ytterligare och även stänga verksamheter. Den första följden av lagen var att affärer fick en begränsning på max 1 kund per 10 kvadratmeter.

Muséer och nöjesattraktioner har till stora delar varit stängda det senaste året men sedan den 25 mars 2021 gäller uppdaterade regler för dem: museer och konsthallar får släppa in lika många som affärerna alltså 1 person per 10 kvadratmeter, men aldrig fler än 500 personer oavsett hur stora lokalerna är. Nöjes-, tema- och djurparker får släppa in en person per 20 kvadratmeter.

Skolorna: Sverige var i våras ett av de få länder där både daghem och grundskolor var öppna. Motiveringen var dels att skolbarn inte ansågs drivande för pandemin, men också att stängningar kan ha många negativa effekter av social karaktär för barnen. Dessutom såg man en risk att stängning av förskolor och skolor innebär att föräldrar med jobb inom samhällsviktiga funktioner måste stanna hemma. Gymnasier och högskolor var på distans och har varit det en större del av året. I vinter har också högstadieelever i flera regioner haft skola på distans. Från och med den 1 april 2021 upphör den nationella rekommendationen om distansstudier i gymnasierna.