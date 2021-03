Iivo Niskanen fullbordade kanonhelg i FM – vann femmilen efter total utklassning

FM-helgen i Ristijärvi gick helt och hållet i Iivo Niskanens regi. Efter gulden på 15 kilometer och i stafett avslutade han FM med att även vinna femmilen. Niskanens segermarginal i loppet var nästan sex minuter.

En sista kraftansträngning väntade för herrarna innan den här FM-helgen kunde läggas till handlingarna. I potten fanns medaljerna på 50 kilometer i fristil.

Iivo Niskanen var den solklara favoriten inför loppet och han gjorde ingen besviken. Finlands skidkung knep sitt tredje guld på lika många dagar i Ristijärvi.

Landslagsåkare som Ristomatti Hakola och Perttu Hyvärinen samt resten av fältet hade ingen chans mot Niskanen i loppet.

"Började fundera på att ta största segermarginalen"

Redan efter den första tiokilometersslingan ledde Niskanen med en minut och luckan fortsatte sedan att växa. Efter drygt halva loppet ledde han med nästan tre minuter och i mål var segermarginalen hela 5.39,6.

– Jag ville hålla ett jämt tempo och försökte dryga ut avståndet med en minut per tio kilometer. Sedan började jag fundera på att försöka ta min största segermarginal som tidigare var lite på fem minuter.

– Det var tungt i spåret och jag har nog aldrig genomfört en femmil i liknande förhållanden, säger Niskanen till Yle efter loppet.

För Hyvärinen blev det inte ens medalj medan Hakola knep bronset efter en vass avslutning. Några kilometer före mål var Hakola borträknad ur medaljstriden men han hittade krafter och klättrade flera placeringar. Silvret gick något överraskande till Kari Varis.

– Jag använde Perttus skidor idag och allt fungerade. Det var fint att åka och jag har aldrig lyckats så här bra på 50 kilometer, säger Varis.

Minkenåkarna Johannes Vuorela och Remi Lindholm gjorde ett bra lopp. Vuorela var elfte man i mål medan Lindholm slutade på 19:e plats.

Resultat, 50 kilometer (f):

1. Iivo Niskanen Puijon Hiihtoseura 2.06.53,0

2. Kari Varis Ilmajoen Kisailijat +5.39,6

3. Ristomatti Hakola Jämin Jänne +7.13,7

4. Joel Ikonen Pohti Ski Team +7.36,1

5. Oskari Hökkä Taivalkosken Metsä-Veikot 85 +8.13,0

6. Perttu Hyvärinen Puijon Hiihtoseura +9.28,4

7. Lari Lehtonen Hollolan Urheilijat-46 +10.41,9

8. Tino Tiilikainen Vuokatti Ski Team Kanuu +11.16,6

-----------

12. Johannes Vuorela IF Minken +12.07,6

19. Remi Lindholm IF Minken +14.29,9

24. August Högnabba IF Åsarna +16.08,5

36. Roni Lukkarinen IF Minken +18.57,2

37. Alexander Ståhlberg Norvalla Ski Team +19.08,6

41. Kalle Parantainen IF Minken +20.09,9

47. Oscar Högnabba IF Åsarna +22.14,7

52. Jonas Nordström IF Sibbo-Vargarna +24.02,1

59. Benjamin Holmgren IF Sibbo-Vargarna +26.29,2

65. Benjamin Sundqvist IF Minken +28.28,1

84. Wilhem Stenbacka IF Sibbo-Vargarna +35.06,5

90. Alex Svartsjö IF Femman +37.47,7

95. Viljam Knif IF Åsarna +38.34,5

109. Axel Nordman Borgå Akilles +47.09,4