Den 42-åriga Riitta-Liisa Roponen bevisade igen att hon fortfarande hör till Finlands vassaste skiddamer. Hon vann tremilen i Ristijärvi med en halv minut till Anne Kyllönen. Krista Pärmäkoski gällde som klar förhandsfavorit, och hon inledde vasst, men dagens skidor räckte bara till en tredjeplats.

Krista Pärmäkoski gällde som klar förhandsfavorit på damernas tremil i fristil. Och det började bra. Efter 10 kilometer hade Pärmäkoski 17 sekunder till godo på tvåan Riitta-Liisa Roponen och 21 sekunder till trean Anne Kyllönen.

Vid 17 kilometer hade Roponen vänt på steken då hon hade en 23 sekunder stor ledning till Pärmäkoski, som hade problem med skidorna.

Roponen berättade efter loppet i tv-intervjun att hon fick viss hjälp av Kaisa Mäkäräinen. Den tidigare skidskytten gick ut i spåret en minut före Roponen och dagens 42-åriga vinnare lyckades relativt tidigt åka ifatt Mäkäräinen.

– Jag såg Kaisa och försökte åka ifatt henne. Sedan fick jag jobba på att hållas i hennes fart. Vi samarbetade lite och drog nytta av det.

Roponen vågade inte chansa mot slutet även om hon hade ett stort försprång.

– Trots att jag hade marginal körde jag för fullt till slutet, sa Roponen.

Pärmäkoski föll på skidorna

Även Pärmäkoski, som åkte i mål som trea, fick lite hjälp i spåret. Hon lyckades åka ifatt landslagskollegan Johanna Matintalo. Dåliga skidor förstörde ändå förhandsfavoriten Pärmäkoskis tävling.

– Jag åkte den första femman så tufft att skidorna tog stryk. Då jag åkte ifatt Johanna tappade jag i utförsåkningen. Jag är i bra form och orkade bra i stigningarna.

Krista Pärmäkoski fick nöja sig med en bronspeng. Krista Pärmäkoski i FM-spåret. Bild: Lehtikuva / Jussi Nukari

Matintalo lyckades senare skaka av sig Pärmäkoski.

– Det andra varvet var problematiskt då Johanna drog ifrån. Då var det tufft.

– Jag ville kämpa till slutet. Inga medaljer är gratis och en FM-medalj är alltid en FM-medalj, sa Pärmäkoski i tv-intervjun.

Kyllönen överraskade

Det blev en överraskning på silverpallen. Anne Kyllönen, som har en besvärlig säsong i bagaget, har varit vass på sistone.

– Det var en rätt så bra tävling, jag försökte hålla jämn fart. Det var ett lyckat veckoslut. Årets jobb syns nu ens på något sätt, sa Kyllönen i tv-intervjun.

Anne Kyllönen hack i häl på landslagskollegan Laura Mononen. Anne Kyllönen hack i häl på landslagskollegan Laura Mononen. Bild: Lehtikuva / Jussi Nukari

Kyllönen åkte i mål en halv minut efter Roponen.

Ökad träningsmängd bakom succén

Roponen fick svara på frågor om varför hon plötsligt har nått toppformen. Även i skid-VM imponerade 42-åringen.

– Jag har tränat på rätt sätt i många år. Jag har säkert dragit nytta av att länge ha tränat på hög höjd i Denver. Dessutom har jag kunnat fokusera på de tävlingar som jag har velat åka i.

– Vi har ökat träningsmängden inför den här säsongen och det har visst passat för mig, sa Roponen.

Matintalo slutade fyra och Mäkäräinen femma.

Pargas IF:s Anni Lindroos var bästa FSS-åkare med sin tionde plats. IF Minkens Julia Häger stod också för en vass prestation, även om hon kroknade på slutet. Häger var åtta efter 17 kilometer och åkte i mål som elva.

Resultat, damer 30 km:

1. Riitta-Liisa Roponen (Visa Ski Team Kemi) 1.22.32,9

2. Anne Kyllönen (Kainuun Hiihtoseura) +29,9

3. Krista Pärmäkoski (Ikaalisten Urheilijat) +54,1

4. Johanna Matintalo (Pöytyän Urheilijat) +1.36,7

5. Kaisa Mäkäräinen (Kontiolahden Urheilijat) +1.49,7

10. Anni Lindroos (Pargas IF) +6.47,9

11. Julia Häger (IF Minken) +7.10,8

24. Linnea Henriksson (IF Femman) +10.50,9

38. Rebecca Sandnäs (IF Brahe) +14.32,3

39. Marie Sippus (Vörå IF) +14.34,6

49. Jennie Lindvall (IF Minken) +17.14,9

51. Jennifer Antell (IF Femman) +17.47,2

53. Rebecca Lönnqvist (Pargas IF) +18.13,1

58. Amanda Nyfors (IF Brahe) +19.54,7

67. Teodora Westerlund (IF Brahe) +21.38,6