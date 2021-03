Över 300 personer från hela världen ville skapa årets Hangöaffisch – nu har juryn vaskat fram pärlorna

Bild: Come to Finland

Här är de tio finalisterna som tävlar om titeln årets Hangöposter. Reseaffischer om Hangö Bild: Come to Finland

Juryn för Come to Finlands tävling för årets reseaffisch hade ett styvt jobb att välja ut tio finalister. Årets tävling med Hangö som motiv drog in över 300 bidrag från hela världen.

Vattentornet, badhytter och cyklar var de mest avbildade markörerna.

Det är företaget Come to Finland med journalisten och författaren Magnus Londen i spetsen som är primus motor för tävlingen.

Förutom att Londen är en aktiv samhällsdebattör så vurmar han också för gamla reseaffischer som haft som uppgift att hämta besökare till Finland. Han är också ordförande i juryn i den här tävlingen vars officiella namn är My Finland Poster 2021.

Magnus Londen gillar reseaffischer. För den breda allmänheten är han kanske mest känd från Yles populära radioprogram Eftersnack. Magnus Londen har den största samlingen reseaffischer från Finland Bild: YLE/Patrik Enlund

Han har valt att spinna vidare på traditionen genom att skapa nya affischer som skall lägga vårt land med alla sina unika landskap och städer på kartan.

I fjol var det Helsingfors som var föremål för tävlingen, tidigare har också haft Lappland och Insjöfinland som tema.

Engagerat hela världen

Även om Londen själv är en stor vän av Hangö, så väckte årets bidragsskörd en viss förvåning hos honom.

Folk från hela världen lät sin konstnärliga ådra flöda, det kom bidrag från bland annat Belarus, Indonesien och Iran.

- Många bidrag var av folk som aldrig varit i Hangö, de hade helt enkelt sökt upp bilder från Hangö på nätet och använt dem som inspiration, berättar Londen.

En del var så allmänna att de ratades, då det inte fanns någon anknytning till Hangö.

Han berättar också att juryn hade ett digert arbete i att sålla fram tio finalister bland alla kreativa planscher.

Det som man fäste uppmärksamhet vid var att de skulle vara nyskapande samtidigt som de var lätta att förknippa med orten.

- Vi har försökt få en bredd bland finalisterna. I och med att så många tagit fasta på vattentornet, cyklar och badhytterna så måste vi ju också tänka på att de (elementen) inte fanns i varje finalbidrag.

I tävlingsreglerna som ni kan läsa här, så framhävde arrangörerna också att Hangö är en tvåspråkig stad med finska och svenska som officiella språk, vilket gärna fick framkomma.

Tävlingen ordnades i samarbete med Hangös turistbyrå Visit Hanko, Anglo Nordic och Grafia. Man har tid att rösta fram till midnatt den 11.4.

Lokalt råd

Yle Västnyland har tagit sig en titt på de tio finalisterna nedan genom att bilda en egen jury, eller ett smakråd, som består av undertecknad och fotokonstnär Sandra Kantanen.

Sandra Kantanen och Johanna Lindholm tittade på bidragen genom sin respektive Hangö-lins. Kvinnor med munskydd Bild: Johanna Lindholm / Yle

Vi bor båda i Hangö, jag är uppvuxen i staden medan Sandra flyttat hit med sin familj som vuxen.

Här kan ni lyssna till vilka tankar ett axplock av bidragen väckte hos oss.

Artikeln fortsätter efter ljudklippet med en kort resumé över juryns tankar kring varje bidrag.

#2 Explore the facets of Hanko

Tävlingens enda vintriga bidrag väcker mycket tankar och känslor hos juryn.

Personligen tilltalas jag av känslan av rymd och samtidigt den enslighet som det kan förmedla i Hangö.

Vinterbidraget är dramatiskt men också estetiskt. Ett spännande bidrag som kunde marknadsföra Hangö som vinterstad. Reseaffischer om Hangö Bild: Come to Finland

Sandra Kantanen tycker först att norrskenet för tankarna till Lappland men låter sig sedan övertalas att det finns något kargt och tufft i bilden som lyfter fram Hangö som hamnstad.

#3 The Hanko-Hangö Pine

En vacker, stämningsfull bild i fina färger men en smula blek, lyder juryns konsensus.

Här ett bidrag som tar fasta på att Hangö har ett finskt och ett svenskt namn. Båda rådmedlemmarna såg tallen som tallen på berget vid Tulludden. Reseaffischer om Hangö Bild: Come to Finland

#4 Tourist-on-a-bike

Det här ungdomliga och färggranna bidraget väcker tyvärr ingen större genklang hos rådet.

Cyklisten får dock plus för tvåspråkighet och att den är annorlunda, men bägge finner motivet påträngande.

Mja, tyckte tantjuryn. Reseaffischer om Hangö Bild: Come to Finland

Psykedelisk och för mycket av allt tycker Sandra, jag anser att det finns för få unika Hangö-element för att göra den till en vinnare.

#5 Ranta-Hanko

- Lekfullt motiv med fina linjer och färger. Innovativ men svår att placera lyder Sandras omdöme.

Vattentornet och badhytterna har varit de mest avbildade motiven, här finns båda. Reseaffischer om Hangö Bild: Come to Finland

Jag gillar att vattentornet för en gångs skull får vila och delta i strandlivet. Och badhytterna är söta.

#6 Hangö-Hanko Finlands Riviera

Den här affischen tror juryn att kan ha en stark chans att vinna tävlingen.

Här finns allt - sol, strand, hav, glass, njutning och tvåspråkigheten.

Mer Hangö om sommaren än så här kan det knappast bli. Reseaffischer om Hangö Bild: Come to Finland

Sandra Kantanen ser att man jobbat på typografin med att lyfta fram Hangös namn på både finska och svenska, men tycker i övrigt att den påminner om något man redan sett.

Jag håller med, men tänker att det också kan vara en sak som folk gillar.

#7 The sunniest city

En vacker, finstämd bild som inte är platt, men för den som inte känner Hangös spetsvillor kunde den också avbilda en annan stad.

Spetsvillorna längs Appelgrensvägen i tydlig, men personlig tappning. Reseaffischer om Hangö Bild: Come to Finland

Den tajta beskärningen kan bidra till detta, tänker Sandra Kantanen.

Jag tilltalas av den lilla flocken strandskator i ena hörnet som hon först ser som ejdrar - typiska fåglar för Hangö båda två.

#8 Always Sunny

- Tummen upp för originalitet, retrokänsla och ändå tydliga Hangö-signaler som placerar motivet lokalt - för den som känner Hangö sedan tidigare. Men gör man inte det, är den kanske för allmän? spånar juryn.

Vem har inte en bild av sina tår som sticker upp i sanden i sitt fotoalbum eller i sin telefon? Reseaffischer om Hangö Bild: Come to Finland

Tårna som sticker upp från sanden har hög igenkänningsfaktor och är den lilla detaljen som gör bilden unik.

#9 Space in Hanko

Rymd, ljus, känsla, fåordig - det här är Hangö i ett nötskal tycker vi och tror att många andra tänker lika.

Båda tycker också att den uppfyller kriteriet att med få medel snabbt fånga betraktarens intresse.

Om den vinner, önskar juryn också att Hangö på svenska får rum innan affischen officiellt går i tryck.

Här fyller himlen och horisonten största delen av bilden vilket ger ett luftigt intryck. Hangös reseaffischer Bild: Come to Finland

Senare säger en vän till mig att det dessutom är en bild som är lätt att inreda kring - så långt hade vi inte tänkt.

#10 The Sun loves Hanko

Den bejakande titeln till trots upplever Sandra Kantanen solen som hotfull då den upptar en så stor del av bilden.

Måne och sol - eller ett Hangökex? Reseaffischer om Hangö Bild: Come to Finland

Jag däremot ser en måne som för tankarna till ett Hangökex.

#11 The Mirror of Hanko

En komplex bild som får juryn att vända och vrida på begreppen. Sandra Kantanen känner sig lite pressad av den lilla staden som trycks ner av stenen.

En spännande, vacker bild som också för tankarna till krigsaffischer. Reseaffisch Bild: Come to Finland

Jag får en melankolisk känsla av höst när staden töms på besökare.

Vackra färger och snyggt utförande men en smula svårtydd, sammanfattar rådet.

Fotnot: I normala fall skulle artistens namn stå under bilderna i artikeln, men medan tävlingen pågår är de anonyma. Därför är copyrighten denna gång Come to Finland:s.