422 nya coronafall och 5 nya dödsfall har registrerats

Sammanlagt 422 nya coronafall har registrerats i Finland i dag, meddelar Institutet för hälsa och välfärd.

Under de två senaste veckorna har sammanlagt 8 957 fall registrerats, vilket är 318 färre än under de två föregående veckorna.

Under den senaste veckan har man konstaterat sammanlagt 4 155 coronafall, vilket är 647 färre än veckan innan, då det det fanns 4 802 nya coronafall.

Incidensen, det vill säga antalet fall per 100 000 personer under de senaste två veckorna, är nu något under 162.

Antalet coronarelaterade dödsfall ökade i dag med fem. Sammanlagt 822 personer har nu dött i Finland med anledning av epidemin.

Artikeln uppdateras.