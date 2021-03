Bolag vill bygga station för gastankning i Hangö

Av 338 bidrag har tio gått till final.

Juryn för Come to Finlands tävling för årets reseaffisch hade ett styvt jobb att välja ut tio finalister. Årets tävling med Hangö som motiv drog in över 300 bidrag från hela världen. Vattentornet, badhytter och cyklar var de mest avbildade markörerna.