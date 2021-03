Riksdagens presidium vill att Revisionsverkets generaldirektör Tytti Yli-Viikari stängs av från sin tjänst

Riksdagens talmän hörde på måndagen generaldirektör Tytti Yli-Viikari gällande hur hon använt statliga pengar och hur uppståndelsen påverkar Revisionsverkets ställning.

Talmännen föreslår att Yli-Viikari suspenderas så länge som förundersökningen pågår. Förslaget ska nu tas upp av riksdagens kanslikommission.

Centralkriminalpolisen har tidigare meddelat att de inleder en förundersökning gällande revisionsverkets verksamhet. Två personer är misstänkta i fallet. CKP har inte kommenterat brottsrubriceringen.

Enligt Yle Uutisets uppgifter har Yli-Viikari fått tid att bekanta sig med talmännens förslag och sammanställa ett eventuellt bemötande.

Det innebär att kanslikommissionen inte skulle fatta ett beslut under sitt möte på tisdag.

Riksdagens talman Anu Vehviläinen (C) ville inte kommentera saken närmare just nu. Hon har lovat att svara på frågor under en presskonferens efter kanslikommissionens möte på tisdag eftermiddag.

Kritik för sin penninganvändning

Yli-Viikari har under de senaste dagarna fått frän kritik för hur hon har använt statliga pengar.

I fredags rapporterade Ilta-Sanomat att man på revisionsverkets räkning till exempel köpt skönhetstjänster till Yli-Viikari för över 4 700 euro.

Hon kritiseras också för bland annat för dyra tjänsteresor och användningen av flygpoäng.

Yli-Viikari själv nekar till att hon skulle ha gjort sig skyldig till tjänstebrott.

Generaldirektören för Statens revisionsverk utnämns av riksdagen. Tanken har varit att Yli-Viikari skulle sitta kvar på posten till slutet av det här året.