Allt ljusare coronaläge i Österbotten – men restaurangerna måste fortfarande hållas stängda

På ett café i Vasa har man valt att placera mjukisdjur på sittplatserna intill fönstret ut mot gatan under tiden som cafét måste vara stängt under coronapandemin. Ett cafés sittplatser intill fönstret mot gatan har fyllts av mjukisdjur under stängningen under coronapandemin. Bild: Yle/Anna Wikman