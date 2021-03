Turvavälejä on noudatettu ja kaikilla on ollut kasvomaskit. Tartuntatautiviranomainen on arvioinut jatkotartuntojen todennäköisyyden pieneksi, eikä samassa tilassa oleskelleita ole asetettu karanteeniin. Altistuneet jatkavat kirjoituksia toisessa tilassa.