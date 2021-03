Republikanernas försök att införa nya vallagar får demokrater i USA att rasa – statsvetarprofessor: "Det är som om en brandkår skulle tända eld på husen och sedan kräva pengar för att släcka eldsvådorna"

I flera amerikanska delstater pågår som bäst en kamp om rösträtten.

Många delstater under republikansk kontroll har föreslagit nya vallagar, som kan göra det betydligt svårare att rösta i politiska val.

Demokrater anser att det handlar om röstförtryck och att lagarna skulle slå hårdast mot minoritetsväljare som ofta röstar demokratiskt.

Republikaner motiverar lagarna med att försöka återinföra förtroendet för valsystemet och förhindra valfusk.

Allra hetast är kampen just nu i Georgia.

Där är det från och med nu bland annat förbjudet att bjuda på vatten och mat till väljare som köar till en vallokal.

Det fastställer en kontroversiell vallag som Georgias republikanske guvernör Brian Kemp förra veckan undertecknade.

Republikaner har motiverat regeln med att väljare som serveras mat och dryck kan låta sig övertalas att rösta på en viss kandidat.

Förbudet anses av kritiker särskilt drabba väljare i svarta områden, där många köade i flera timmar i samband med presidentvalet.

– Det är ett chockerande förslag, säger Britt Jones Chukura.

Hon och ett tjugotal demonstranter har i flera veckor samlats i Atlanta utanför Georgias delstatsparlament för att protestera mot vallagarna.

– Jag njuter inte av att komma hit, det är inte kul. Men jag vill att mina barn inte ska behöva föra samma kamp när de växer upp, säger Chukura.

Den över hundra sidor långa vallagen innehåller en rad andra åtgärder, bland annat förkortad tid för förhandsröstning och färre vallokaler.

Väljare i Georgia måste framöver också uppvisa körkort eller ett identitetsbevis för att förhandsrösta.

Demokrater har rasat mot lagen. Alla demokrater röstade emot lagen i Georgias delstatsparlament medan samtliga republikanerna röstade för.

President Joe Biden skrädde inte på orden när han kommenterade lagen på sin första presskonferens.

– Det är sjukt, sa Biden.

Republikaner med ex-presidenten Donald Trump i spetsen har varit nöjda.

Trump gratulerade Georgia för att ha infört lagen och sa att "det är synd att den inte införts tidigare".

Republikaner har framfört minst 250 olika lagförslag för att begränsa rösträtten i åtminstone 43 delstater, visar en kartläggning från forskningsinstitutet Brennan center.

Att det sker just nu är ingen slump, säger Charles Bullock som svarar på ett videosamtal i sitt arbetsrum hemma i Athens, Georgia.

– Den främsta orsaken är att republikanerna förlorade presidentvalet.

Bullock är statsvetarprofessor vid University of Georgia och en ofta anlitad expert på valsystem och sydstaternas politik.

Han säger att en stor del av republikanernas iver att snabbt förändra vallagarna kan härledas till Donald Trump.