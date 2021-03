Sommarens stugbokningar i skärgården strömmar in i bra takt: "Vi har nästan inga lediga tider kvar i juli"

Bokningsläget i skärgården ser positivt ut inför sommarsäsongen. Många har redan nu bokat en stuga inför sommaren och nya bokningar kommer hela tiden. Mest bokningar har turismföretagen fått i juli, medan det i juni och augusti finns mer lediga tider.

På ön Brännskär i Nagu ser sommarsäsongen lovande ut. På Brännskär finns en stuguthyrning med plats för ca 25 personer och en gästhamn.

- Vi märker redan nu att under högsäsongen i juli, då de flesta har sin semester, finns det nästan inga lediga tider kvar. Det är ett bra val att fira semester ute i en stuga, där man kan hålla sig till sitt eget gäng, säger Simon Strömsund, som ansvarar för stuguthyrningen på ön Brännskär i Nagu.

”Vi måste ju vara beredda på att folk också avbokar”

Men även om stugorna på Brännskär är nästan helt bokade i juli, kan ändå den som har tur få en stuga också senare.

- Vi måste ju vara beredda på att folk också avbokar i sista minuten då läget är som det är. Råkar man vara ute i rätt stund kan man få en stuga också senare. I juni och augusti finns det ännu flera lediga tider, säger Strömsund.

Även nu under påsken och våren finns det ganska gott om lediga tider i stugorna på Brännskär. Många är helt enkelt lite försiktiga då coronaläget är så osäkert. Men överlag har Strömsund ändå fått betydligt mindre coronarelaterade frågor i år jämfört med fjolåret.

Simon Strömsund har stora förhoppningar för sommarsäsongen. Simon Strömsund Brännskärin laiturilla. Bild: Petteri Bülow / Yle

När det gäller högsäsongen kan fjolårets tursimsäsong ändå ha lett till att folk bokar övernattning lite tidigare än vanligt den här sommaren.

- Vi har haft en del gäster som märkte att de nätt och jämnt fick plats i fjol, som redan då bokade färdigt en stuga för den här sommaren, säger Strömsund.

Något som också varit ett orosmoln på Brännskär är begränsningen av passagerare på förbindelsebåten. För tillfället har det gått bra, men om begränsningarna fortsätter under sommaren, är det möjligt att en del gäster måste transporteras med taxibåt istället.

För de som på kort varsel vill övernatta på Brännskär är det också möjligt att tälta på ön, men då kan det vara bra att först kolla att man ryms med förbindelsebåten.

”Redan innan årsskiftet fick vi bokningar inför sommaren”

Även för hotellföretagaren William Hellgren i Korpo ser bokningsläget inför sommaren positivt ut.

- Inför sommaren ser bokningsläget ut som vanligt. Vi hade en hel del bokningar till påsken, men tyvärr har många avbokat nu på grund av coronaläget. Lyckligtvis har vi en del arbetsfolk som bor här på veckorna, säger Hellgren.

På Hellgrens hotell finns det 16 bäddplatser fördelade på 6 rum. Fortfarande är det möjligt att boka övernattning till alla sommarmånaderna, men också han upplever att folk börjat boka övernattning lite tidigare den här gången, jämfört med tidigare år.

- Jag upplever att folk är ute i mera god tid och redan innan årsskiftet fick vi bokningar inför sommaren, säger Hellgren.

Trots att Hellgrens hotell ligger i närheten av skärgårdens ringväg är det sällan som folk kommer in utan att ha bokat övernattning på förhand. De flesta känner till att det speciellt sommartid är viktigt att boka på förhand och i juli skulle det gärna få finnas fler övernattningsmöjligheter i skärgården.

William Hellgren har haft jämnt med besökare året runt. Man vid rödmålad husvägg. Bild: Carmela Johansson/Yle

”Den här vintern har varit den bästa hittills”

Överlag tror Hellgren att intresset för att semestra i hemlandet kan fortsätta också efter coronapandemin.

- Jag tror absolut att det här kan ha långvariga positiva effekter. Förra året var det många som sa att de tidigare aldrig ens tänkt på att komma ut i skärgården. Men många var positivt överraskade och sa att de skulle återvända, säger Hellgren.

En positiv effekt är också att turisterna passat på att besöka skärgården under andra tider än under sommarens högsäsong.

- Den här vintern har varit den bästa hittills. Det har varit en jämn tillströmning av besökare långt in på hösten och även under de tystaste vintermånaderna har vi haft några enstaka rum bokade under helgerna och arbetsfolk på veckorna. Det har varit lämpligt tycker jag. Det har varit möjligt att vila ut under veckorna, men man har ändå kunnat överleva på verksamheten året runt, säger Hellgren.

På grund av coronarestriktionerna har många avbokat under våren, men sommaren ser ut att bli lika livlig som i fjol. Hus i trä och sten i Korpo. Bild: Carmela Johansson/Yle

”Vi får nya objekt till uthyrning hela tiden”

Också Pirjo Hoffström, som är vd för ett företag som förmedlar stugor i skärgården, har redan nu fått många bokningar till sommaren.

- Sommaren ser helt lovande ut. Det är mycket bokningar och nya förfrågningar kommer hela tiden. Ofta frågar kunderna också om bokningspaket där man till exempel reser runt ringvägen och vill boka allt på en gång, säger Hoffström.

Än så länge finns det bra möjligheter att hyra en stuga i skärgården, till och med under högsäsong.

- Vi får nya objekt till uthyrning hela tiden. Det kan till exempel vara sådana som haft stugan på uthyrning via Airbnb, men haft dålig efterfrågan den vägen och därför hyr ut den via oss istället. Det lönar sig att se vad det finns på nätet, säger Hoffström.

Speciellt stugor som passar familjer intresserar i sommar. En sommarstuga vid vattnet. Bild: Alamy / All Over Press

Mest intresserar stugor för familjer på cirka 4-6 personer, medan större stugor är svårare att hyra ut. Många frågar också efter individuella aktiviteter som segling eller cykling, medan gruppresorna är helt på paus.

”En del bokar i god tid, men coronaläget gör också många osäkra”

Efter fjolårets fina säsong är det en del som bokar i god tid den här gången, men Hoffström har också märkt att en del är mer försiktiga än vanligt med att boka.

- Kan hända att lite fler bokar i god tid då fjolårets säsong blev så bra och det blev lite rusning närmare sommaren. Men coronaläget gör det lite osäkert, så många kanske väntar ändå. Ett tips är ju också att vänta med semester till augusti, eftersom det oftast finns mera lediga stugor då, säger Hoffström.