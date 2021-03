Svartbäck blir utan Borgåbussar till sommaren – invånare: Vi blir ju helt som i säcken

Svartbäckborna är vana med bra bussförbindelser in till Borgå centrum. I sommar faller bussarna helt bort. Arkivbild. bild på en man som står vid bussen Bild: Sandra Crawford/yle

I sommar kommer Svartbäckborna att bli utan bussförbindelse till Borgå.

- Det låter katastrofalt, det här. Vi blir ju helt som i säcken. Om du inte har bil, så hur kommer du härifrån? undrar Svartbäckbon Gun Sandström.

Under skolåret kör Borgå Trafik fem turer mellan Borgå och Svartbäck alla vardagar. Eleverna ska in till centrum eller till skolcentret i Kullo och sedan hem igen på eftermiddagen.

- Nu är vi i en så tråkig situation att vi är tvungna att dra in bussarna som har kört där, säger Dick Wallenius som är vd för bussbolaget Borgå Trafik.

Den 4 juni är sista dagen linjen körs. Sedan blir det paus till den 11 augusti när skolbarnen börjar åka igen.

- Förra sommare var där enstaka passagerare. En, två, tre stycken per tur – eller ska vi säga per dag, inte ens per tur. Ibland körde bussen tom tur och retur mellan Sköldvik och Svartbäck. Det kan vi nog inte fortsätta med i år mer, säger Wallenius.

Sommartid finns det alltså alldeles för få passagerare för att det ska gå att hålla i gång bussturerna, men det är lite mer komplicerat än så.

Omändringar i Sköldviktrafiken påverkar

Tidigare var det Borgå Trafik som körde Nestes Sköldvikbussar med vilka anställda vid industriområdet kan ta sig till och från jobbet.

Då var det lätt att göra en avstickare till Svartbäck samtidigt; byn ligger ändå så pass nära Sköldvik.

Ifall ingen steg på eller av i Svartbäck så var det inte någon stor förlust eftersom bussen ändå hade passagerare, även sommartid.

Dick Wallenius säger att man gärna skulle betjäna Svartbäckborna, men då skulle fler passagerare behövas. Arkivbild. Dick Wallenius framför Borgå trafiks buss. Bild: Yle / Hanna Othman

Förra hösten gjorde Neste vissa ändringar gällande Sköldvikbussarna. För det första blev det helt och hållet beställningstrafik vilket betyder att inga andra än de anställda längre kan åka med.

För det andra byttes trafikanten ut och Borgå Trafik gick miste om passagerarna från industriområdet.

Svartbäckborna kan alltså inte längre åka med Sköldvikbussarna, och för Borgå Trafik lönar det sig inte att köra hela vägen mellan centrum och Svartbäck på somrarna då inte ens skoleleverna fyller upp bussen.

Namninsamling

Svartbäckborna gillar inte läget. Sex personer har skrivit under en namninsamling riktad till Borgå Trafik. Gun Sandström är en av dem.

Hon och de andra byborna som skrivit under skulle hellre se färre bussturer, kanske med mindre bussar eller höjda taxor, än att bussturerna helt dras in för nio veckor.

- Här finns ungdomar som borde kunna färdas, här finns äldre människor som har varken körkort eller bil. Inte kommer de i väg. Alla barn har inte föräldrar som har möjlighet att köra dem till träningar hela tiden, säger Sandström.

Själv använder hon bil för att ta sig till jobbet, men nog hade Sandström räknat med att vid behov kunna ta bussen i stället.

- Jag har barnbarn här som haft fotbollsträning och annat i Borgå på sommaren. Då har de kunnat använda bussarna, och har de inte kunnat ta bussen från Svartbäck så har de kunnat cykla upp till industriområdet och fått åka därifrån med en buss till Borgå. Nu är det också borta, säger Sandström.

Den som inte kan köra med egen bil är fast här. Det är ganska eländigt ― Gun Sandström

Hon påpekar också att det talas mycket om att man borde satsa på kollektivtrafik för att hjälpa miljön, men det är lite svårt om det inte finns sådan att tillgå.

- Den som inte kan köra med egen bil är fast här. Det är ganska eländigt, säger hon.

Söderström minns en busstur som körts sedan 1950-talet och konstaterar att det känns som om all service faller bort.

Samtidigt säger Sandström att hon bra förstår att det inte går att köra turer med tomma bussar.

Sandström tycker det är fult av Neste att inte längre låta utomstående betalande passagerare använda Sköldvikbussarna.

- Vi har Sköldvik bredvid oss som bullrar och luktar. Allt ska vi nätt bara tåla, men att vi skulle få åka med Nestebussarna tillåter de inte.

Neste: Inte frågan om kollektivtrafik

Yle Östnyland kontaktade också Neste för att fråga varför andra passagerare inte längre får åka med bussarna, och om det går att ändra på det.

Miia Lehmuskoski, chef för personalfrågor (HR Excellence) vid Neste, svarar via e-post.

Hon skriver att busstransporterna är till för att försäkra att personalen hos företagen på industriområdet ska kunna ta sig till och från jobbet.

Sköldvik är ett stort område med många företag och massor av anställda som behöver ta sig till jobbet varje dag. Därför ordnar de största företagen, under Nestes ledning, busstransporter för de anställda. Sköldvik hamn med många höga skorstenar. Det kommer vit rök från området. Ett träd syns i förgrunden. Bild: Yle/ Lone Widestam

”Det är inte frågan om offentlig kollektivtrafik utan om beställningstrafik, vars utbud och kapacitet är dimensionerad enligt behoven hos de ifrågavarande företagens personal”, skriver Lehmuskoski.

Hon tillägger att arbetsresetrafiken i Sköldvikområdet förnyades i slutet av 2020, då man gjorde ändringar i rutter, tidtabeller och tillvägagångssätt enligt personalens behov.

Lehmuskoski skriver också att Neste har samarbetat och diskuterat med trafikplaneringen vid Borgå stad i samband med att man gjorde förändringarna.

Servicelinjen kör

Bussbolagets vd Dick Wallenius funderar på om staden kanske kan hjälpa Svartbäckborna i sommar. Vi ringer upp trafikingenjör Hanna Linna-Varis vid Borgå stad.

Hon säger att Neste har köpt och konkurrensutsatt sin trafik, och att det är deras sak som staden inte kan påverka. Samtidigt har hon ett tips åt Svartbäckborna.

Servicelinjen Passeli är främst menad för äldre och rörelsehindrade, men enligt Linna-Varis kan också Svartbäckborna åka med linjen i sommar.

Servicelinjen Passeli står till tjänst. Arkivbild. Passeli bussbil Bild: Yle/Jeanette Winberg

Svartbäck finns inte med på rutten, men det lär inte vara ett problem.

- Servicelinjen kommer dit man vill, säger Linna-Varis.

Du hittar mer information om servicelinjen på stadens webbplats, längst ner på sidan.

Servicelinjen kör kortare resor i centrumområdet på morgnarna och eftermiddagarna. Utöver det körs olika längre rutter mot olika håll i Borgå varje vardag.

En titt på kartan över rutterna visar att det kan vara lättast att ympa in ett stopp i Svartbäck på torsdagar då servicelinjen hämtar upp passagerare i Hindhårområdet.

Man ska alltid ringa och komma överens om att bli upphämtad i god tid, helst innan klockan 15 dagen innan.

- Visst låter det bättre än ingenting, säger Gun Sandström.