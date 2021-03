607 nya coronafall i Finland enligt hälsomyndigheterna

Under det senaste dygnet har 607 nya coronafall konstaterats i vårt land, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd THL.

362 av fallen konstaterades inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

161 av fallen rapporterades i Helsingfors, 86 i Vanda och 58 i Esbo.

Totalt har nu 77 452 personer smittats av coronavirus i vårt land.

Trots att coronasiffrorna fortfarande är höga har de sjunkit under de två senaste veckorna. Under de två senaste veckorna har nämligen 541 färre coronafall konstaterats än under den föregående tvåveckorsperioden.

Drygt 862 000 personer har nu fått åtminstone en dos coronavaccin. Igår vaccinerades knappt 19 000 personer.

Regeringen tar senare idag under onsdagen ställning till huruvida vaccinordningen i vårt land bör ändras.