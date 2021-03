Morgonkollen: Coronainformation når inte alla invandrare – och fyra andra nyheter att ha koll på

God morgon! Här listar vi fem nyheter att ha koll på den här onsdagsmorgonen.

Coronainformation finns på tiotals språk i Finland, men trots det når inte all information fram till dem som inte pratar finska eller svenska.

En betydande mängd invandrare, gästarbetare och utbytesstuderande finns i landet och alla hittar inte information om regeringens och hälsomyndighetens direktiv. De har bättre koll på hur många fall som registreras.

Vi har pratat med några icke svensk- och finsktalande i Finland om hur de håller sig uppdaterade om coronaläget.

Det kan hända att det behövs en tredje dos av Pfizer-Biontechs coronavaccin för att säkra skyddet, enligt tillverkaren. Det här förvånar inte experterna.

– Först tas två doser och man blir immun. Sedan försvagas immuniteten något över tid. Själv tänkte jag att en sådan här (tredje) förstärkningsdos måste tas inom ett, två eller tre år beroende på situationen, säger virolog Ilkka Julkunen.

Bild: EPA-EFE/All Over Press

En tredje "förstärkningsdos" av coronavaccinet kan bli aktuell. Coronavaccin av merket Pfizer-Biontech. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Samtidigt utlovar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) tilläggsersättning för dem som inte tar ut semester under påsk. Sjukskötare vid HUS säger ändå att det inte bara är pengar som inverkar på orken.

Sjukskötare vittnar om sömnproblem och psykisk belastning i takt med att coronafallen ökar i en ny personalenkät.

Under den senaste tiden har videor på hur man får kycklingar att kläckas från butiksägg spridits på sociala medier. Det här kan ändå vara djurplågeri – om man inte vet vad man gör.

Om man däremot har en pålitlig kläckningsmaskin och förutsättningar för att ge fåglarna ett bra liv, kan det ordna sig.

Vi tittar närmare på trenden och pratar bland annat med forskare Pia Smeds vid Naturresursinstitutet.

Coronapandemin har bidragit till att många förverkligar drömmen om att flytta till landsbygden i takt med att distansarbete blivit mer än regel än undantag.

Men syns den här trenden redan i statistiken? Johan Gullmets utreder saken.

Gullmets träffar en nyinflyttad familj i Karis, snackar med fastighetsmäklare och forskare som kan berätta mer.