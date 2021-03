Patrik Laine i oväntad sits då målchanserna uteblir – tränarens nya filosofi har heller inte bitit: ”Aldrig varit en spelare som håller till i hörnen eller bakom målet”

Laine har det motigt i NHL just nu. Patrik Laine. Bild: Danny Murphy/Icon Sportswire

Patrik Laine vill göra mål, tränaren anser att han borde vara mer delaktig i spelet över allt på isen. Det har lett till att Laine nu upplever sin tuffaste period i NHL-karriären. Det här är lite nytt och nu får jag inte ens några lägen, säger han.

När Patrik Laine anlände till Columbus efter den uppmärksammade tredjen dröjde det inte länge innan han presenterade sig på allvar för Blue Jackets-fansen. I de tio första matcherna noterades han för tio poäng och det mesta såg ut att gå finländarens väg.

Men sedan har det mesta gått på tok. Columbus har varit inne i djup formsvacka och Laines spel har haltat rejält. På de senaste 17 matcher har han bara mäktat med fyra poäng (1+3).

Inte nog med att poängproduktionen har avstannat. Laine har heller inte kommit till några skottlägen. Just nu snittar han under två skott på mål per match.

– Jag har alltid sagt att jag inte är orolig så länge jag får målchanser. Det här är lite nytt och nu får jag inte ens några lägen men så kan det bli emellanåt.

– Jag måste ändå fortsätta spela på samma sätt, göra mitt bästa och förhoppningsvis göra nåt mål någon gång, säger Laine på en presskonferens.

De mål som nyförvärvet Patrik Laine har levererat har varit en klen tröst för ett formsvagt Columbus. Bild: Danny Murphy/Icon Sportswire/AOP

Från sniper till power forward

Just nu kan Laine heller inte sätta fingret på vad exakt som inte fungerar.

– Jag har titta på matcher och vad jag gör men jag vet inte. Jag kommer inte till farliga skottlägen. Jag måste försöka hitta andra sätt att hjälpa laget och där har jag inte lyckats, säger han.

Tränaren John Tortorella har också försökt få Laine mer delaktig i spelet, att bli mer av en power foward i stället för enbart en utpräglad sniper.

Det har än så länge inte gett något resultat, och Laine vill heller inte peka ut det som en direkt orsak till måltorkan.

– Jag vet inte, det är svårt att säga. Jag har aldrig varit en spelare som håller till i hörnen eller bakom målet. Jag är vanligtvis den som försöker hitta en lucka där jag kan få en passning och skjuta på pucken.

– Det är jag bra på men man måste ändå göra andra saker på isen. Det är lite svårt att svara på, säger han.

Laine har inte gjort mål på nio matcher. Patrik Laine på isen. Bild: Jaylynn Nash/Icon Sportswire/AOP

Klubbens General Manager Jarmo Kekäläinen är också inne på samma linje som Tortorella gällande Laine. Kekäläinen vill se Laine bli en mer mångsidig spelare.

– Om man vill spela i ett vinnande lag måste man vara en spelare som kan bidra över allt på isen. Jag anser inte att det är för mycket begärt.

– Laine förstår också vad som förväntas av honom, och ingen försöker göra honom till ett rivjärn. Att vara en power forward betyder verkligen inte det, utan att man använder sin storlek för att få fördel. Man skapar mer om man har pucken oftare, säger Kekäläinen till The Athletic (bakom betalmur).