En forngrekisk definition för Opia är “ur ögonen” (of the eyes), och kan definieras också som en port eller ett titthål in i någons själslandskap. Samma känsla väcker också Opia, ett titthål in någon annans inre, där kontrasternas värld råder.

Den växlar mellan ett vitt, böljande vakuum som förstärks av Mia Jaatinens ekande viskningar och buto-liknande rörelser, för att sedan övergå till en blinkande lek med färg, skuggor och strobeljus som bildar ett visuellt hisnande fyrverkeri av effekter.