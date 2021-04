Hangö slutar kalhugga sina skogar: “Hangöborna är upplysta och ser skogarna som världens lungor”

Hangö stad planerar byta skogsbruksmetod. I alla fall för den kommande tioårsperioden.

Kommunerna är betydande skogsägare i Finland. Diskussionen om skogarnas värde är livlig. Den gäller såväl de ekonomiska som ekologiska och klimat- och rekreationsvärdena. Den pågående artdöden och klimatkrisen har väckt många frågor och ny forskning ger nya insikter. Rekommendationer inom skogsbruket uppdateras.

Det som nu sker i Hangö är inget isolerat fenomen utan en del av en förändring som pågår i de tusen skogarnas Finland.

Egentligen granskar hela världen nu sitt förhållande till naturen och hur vi använder naturens resurser.

I den här artikeln berättar vi om de nya tankar som snart kan tillämpas inom Hangö stads skogsbruk.

Längst nere i artikeln hittar du också mera information om hur mycket skog varje kommun i Västnyland äger och hur mycket pengar just din kommun räknar med att tjäna på sina skogar.

"Tiden är ny"

Hangös nya skogsbruksplan slår fast att kalavverkningar inte längre ska göras i de ekonomiskogar som Hangö stad äger. I stället tar staden i bruk en metod där man låter träden växa en längre tid och plockar ut stockar lite i taget. Metoden är en version av det som kallas kontinuerlig beståndsvård där man strävar efter att det hela tiden finns träd av olika åldrar i skogen, aldrig en kal yta.

- Tiden är ny. Man ser på saker annorlunda nu, förklarar Jukka Takala, direktör för tekniska och miljöverket i Hangö.

- Det handlar om klimatförändringen. Hangöborna är upplysta. Man ser Finland som världens lungor.

På Jukka Takalas bord finns frågan om skogsbruket och dess ekonomi. Men han ansvarar också för miljön, för parkerna och närskogarna i Hangö.

Den nya, ännu inte godkända ekonomiskogsplanen innebär inte kalhyggesfritt i Hangö stads skogar för all framtid. Nej, metoden ska nu testas i tio år och sedan utvärderas resultatet, påminner Jukka Takala.

Staden ska fortsättningsvis få virkesinkomster men de förväntas bli mindre än tidigare. Naturens mångfald, klimatet och invånarnas trivsel är nu viktigare än pengarna, säger Jukka Takala.

- Min uppfattning är att kalhyggesmetoden är ett sätt att tjäna pengar.

- Nu har vi satt mindre vikt på intäkterna och mera vikt på det gröna tänket och andra sätt att använda skogen än i syfte att förtjäna på dem.

Planen för en ny tioårsperiod har varit under arbete ovanligt länge och ännu är den inte klar. Skogsplanen är nu offentligt framlagd till den 6 april så att Hangöbor kan bekanta sig med den och kommentera den.

Hangös nya skogsbruksplan kallas för skogsvårdsplan.

Den första versionen av skogsplanen beställde staden i vanlig ordning av föreningen Södra skogsreviret som säljer olika skogsbrukstjänster till skogsägare. Reviret har också tidigare gjort upp tioårsplaner åt Hangö stad.

Men den här gången sågades revirets plan. Många Hangöbor, många politiker och inte minst den lokala miljöföreningen protesterade kraftigt mot planerade kalhyggen på områden som Hangöborna älskar och använder. De tyckte att planen inte fäster tillräckligt mycket vikt vid rekreation, naturens mångfald och klimatet. Miljöföreningen gick med en expert igenom de flesta av planens över 300 skogsfigurer i planen och föreslog sedan en mängd förändringar i planen. I en skogsbruksplan kallas de olika delområdena just figurer.

Staden beslutade efter responsen ta in en helt utomstående expert utanför den traditionella skogsbrukssektorn. Valet föll på naturinventeraren Esko Vuorinen och hans företag Silvestris.

Vuorinen gick igenom varje figur i skogsrevirets plan. Sedan föreslog också Vuorinen många förändringar i planen. Det är den här förändrade planen som nu ska behandlas.

- Jag ville ha in en seriös aktör så att vi kan sluta bråka och gå vidare. Nu tycker jag att vi har en ganska fin plan för de kommande tio åren, säger Takala.

Esko Vuorinen är företagare och dessutom känd för ett långvarigt miljöengagemang. Han är också på ett hörn med i kommunpolitiken som representant för De gröna i grannstaden Raseborg.

Förändringarna som Vuorinen föreslog gick ut på att aktivt gynna och skydda naturen och klimatet och värna om rekreationsmöjligheterna i skogen - snarare än att driva ett skogsbruk med ekonomiska förtecken.

I den gamla, alltså skogsrevirets version av skogsplanen fanns det planer att avverka, gallra eller vidta andra åtgärder på över 130 av de sammanlagt cirka 330 skogsfigurerna. I den nya versionen kommer merparten av dessa att lämnas i fred - åtgärder planeras för endast ett 40-tal figurer, bekräftar Jukka Takala.

Den som tittar på den nya versionen märker att många av de nu aktuella åtgärderna dessutom har en bevarande karaktär: man föreslår till exempel att vissa områden skyddas, att man lämnar skyddszoner eller att avverkningarna är försiktigare än i den gamla planen.

En annan stor förändring i den nya versionen av planen är att de populära rekreationsskogarna i Märsan har lyfts ut ur den helt och hållet. Märsanskogarna ska i stället få en alldeles egen skötselplan som blir mer detaljerad än ekonomiskogsplanen.

Så här har Hangö stad och de flesta andra skött sina ekonomiskogar hittills Hangö stad använde fram till 2017 ungefär samma metoder i sitt skogsbruk som de flesta andra kommunerna. De så kallade ekonomiskogarna sköttes huvudsakligen enligt metoden likåldrig beståndsvård. Där odlar man oftast ett trädslag. Alla träd är lika gamla. Träden gallras under sin tillväxt flera gånger och det gallrade virket säljs ofta till pappersfabrikerna. Till slut, när träden anses vara tillräckligt stora, avverkas allt på en gång. Sedan bearbetar man marken, sår eller planterar nya, ofta förädlade, mer snabbväxta plantor som ska bli en ny likåldrig skog. Så här kan en likåldrig skog se ut när träden vuxit. Bilden är inte från Hangö. Tallskog, kluven av en smal väg. Bild: YLE Åboland En likåldrig skog ses i första hand som ett virkesförråd. Man är ändå mån om att inte ta ut mer virke än vad det växer ny skog. Arter som behöver gamla träd och mycket dödved för att överleva, klarar sig dåligt eller inte alls om skogen sköts på det här sättet. Också många småfåglar lider av bristen på det som kunde kallas naturligare skogsmiljö. Till exempel den tidigare allmänna talltitans stam har rasat och fågeln är nu starkt hotad. Numera lämnar man ofta lite träd eller stammar kvar i skogen när man kalavverkar. För att bromsa upp klimatkrisen borde kolsänkorna växa och skogarnas kollager inte röras. När man slutavverkat, bearbetat marken och sedan planterat ny skog, binder de nya plantorna nog upp koldioxid. Men det tar lång tid innan en ny ung skog har ett lika stort kollager som den äldre slutavverkade skogen hade. Det här ses som ett problem eftersom vi inte har alltför många decennier på oss att bromsa upp klimatuppvärmningen. Som bäst förnyas också klimatlagen. Nytt i lagen blir mål som gäller skogarnas kolsänkor och kollager. Planerna innebär att skogarnas kolsänkor och kollager borde binda "en stadigt ökande mängd kol redan under de närmaste åren" , sägs det i den nya versionen av Hangös skogsplan. Pappersindustrin växte sig stor och stark under efterkrigstiden. Otso Pietinen fotograferade arbetare i en pappersfabrik 1947. Arbetare hanterar pappersrullor på en pappersfabrik 1947. Svartvitt foto ur Museiverkets samlingar. Bild: Otso Pietinen / Museiverket / Historian kuvakokoelma

Likåldrigt skogsbruk var normen i Finland i flera decennier under efterkrigstiden. Det var en tid när det fattiga landet hade stora krigsskadestånd att betala och den nuvarande skogsindustrin växte sig stark. Likåldrigt skogsbruk var normen i Finland i flera decennier under efterkrigstiden. Det var en tid när det fattiga landet hade stora krigsskadestånd att betala och den nuvarande skogsindustrin växte sig stark. Likåldrigt skogsbruk var också den enda tillåtna skogsbruksmetoden fram till 2010-talet när det blev tillåtet att använda andra metoder såsom kontinuerlig beståndsvård. Nu forskas det en hel del om de alternativa metodernas verkan på skogsbrukets ekonomi, skogens ekologi, klimatet och de sociala och kulturella aspekterna. Kunskapen om kontinuerlig beståndsvård ökar hela tiden. Men ännu finns det inte lika omfattande data om kontinuitetsbrukets ekonomi som man under tidigare decennier hann ta fram om likåldrig beståndsvård. Många yrkesmänniskor inom skogsbruket anser att likåldrig beståndsvård inte borde förbjudas. En stark röst bland dem i Västnyland är skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson, anställd av Hangös grannkommun Raseborg.. Han redogjorde nyligen också i en insändare i bland annat Hufvudstadsbladet. för en del argument mot kontinuerlig beståndsvård om den skulle användas som den enda tillåtna metoden. Jansson skrev att metoden försvagar skogsbrukets ekonomi samtidigt som den varken gynnar klimatet eller artrikedomen. Jansson anser att kontinuitetsbruk gärna kan användas där det fungerar - men att kalhyggen absolut inte bör förbjudas. Också Raseborg har behandlat ett förslag att helt avstå från kalhyggen i de kommunägda skogarna. Politikerna i Raseborg tackade då nej till kalhyggesförbud. Men miljöföreningen i Raseborg samlar fortfarande namn för ett kalhyggesförbud i skogarna som staden äger. I slutet av mars hade invånarinitiativet knappt 600 namn. Under senare år har flera kommuner, till exempel kommunerna i huvudstadsregionen och Åbo (på finska), valt att helt eller till övervägande delar avstå från kalhyggen.

Hur går det med pengarna om skogarna avverkas försiktigare?

Hangö räknar med minskade inkomster från sina skogar om och när den nya tioårsplanen tas i bruk.

Jukka Takala hoppas ändå att virkesinkomsterna också framöver täcker utgifterna för skogarna.

- Jag vill inte att Hangö ska använda skattepengar för skogarna.

Skogsbrukets intäkter har utgjort drygt en procent av stadens driftsbudget i Hangö. Med förslaget nu kan de årliga virkesintäkterna sjunka till ungefär en procent eller lite under en procent. I stället räknar staden med andra fördelar. Några mindre granstockar ligger på marken i en skog där gallring pågår. Sommar, sol. Bild: Yle / Pia Santonen

Enligt skogsrevirets ursprungliga skogsplan skulle Hangö stad ha tjänat ungefär 680 000 euro i virkesintäkter på tio år.

Med den reviderade planen landar intäkterna någonstans mellan 470 000 och 600 000 euro.

Det innebär att intäkterna minskar med cirka 80 000 - 210 000 euro på tio år, eller med 12 - 31 procent.

Per år minskar virkesintäkterna med mellan 8 000 och 21 000 euro.

Stadens ekonomi består av många delar, både stora och små. Hangö stads hela verksamhet, det som kallas driftshushållningen, är en helhet där slutsumman är över 50 miljoner euro. Om minskningen i virkesintäkterna blev maximal (21 000 euro per år), skulle minskningen utgöra ungefär 0,04 procent av driftsbudgeten.

Saker som inte mäts i pengar

Det blir alltså mindre klirr i kassan när skogsbruket förändras. Som motvikt till den ekonomiska förlusten räknar den nya versionen av planen upp andra fördelar. På många av dem kan man inte i dagens läge klistra någon prislapp på.

I framtiden kanske vi tänker annorlunda också om den saken.

Nyss publicerades en uppmärksammad rapport, Dasgupta-rapporten. Den granskade sambandet mellan ekonomisk aktivitet och miljön. Rapporten kom fram till att naturens mångfald ger ekonomisk nytta och om den går förlorad förlorar vi alla på det också ekonomiskt - utnyttjandet av naturen bör därför få ett pris.

Dasgupta-rapporten skrevs av ett forskarteam under ledning av emeritusprofessorn i ekonomi vid Cambridgeuniversitetet i Storbritannien Sir Partha Dasgupta. Rapporten beställdes ursprungligen av det brittiska finansministeriet.

Du kan läsa om Dasgupta-rapportens tankar här eller här (på finska).

Men tillbaka till Hangö. Vi har plockat ut exempel på fördelar - ännu delvis utan prislapp - som beskrivs i den nya versionen av Hangös skogsplan.

1. Hangöskogarnas kolbindning ökar med 5 900 ton koldioxid - över 700 kilogram per Hangöbo.

Hangö, precis som de övriga kommunerna i Västnyland, har lovat minska på klimatutsläppen. Den nya planen föreslår att kalavverkningar och luckhuggningar kategoriskt ersätts med plockhuggning. Vid plockhuggning plockas endast värdefullt stockvirke och området hålls skogbeklätt. De plockavverkade skogarna fungerar som fortlöpande kollager och kolsänkor. “Kalavverkade och luckavverkade skogar däremot består som koldioxidkällor i minst 20 år", sägs i den nya planen.

2. Klimatet vinner då Hangö inte enbart upphör med kalhyggen utan också med luckhyggen.

Luckhuggning är en metod som officiellt tillåts vid kontinuerlig beståndsvård. Men några luckor ska det inte huggas i Hangö.



På skogsfigurer som luckhuggs brukar man göra tre avverkningsrundor med korta tidsintervall så att hela området, skogsfiguren, har behandlats på 30 år.

“En så här snabb avverkningscykel innebär att det på figuren endast finns luckavverkningar, svårtillgängliga täta plantbestånd och mycket ung skog. Luckhuggningen avviker således inte särskilt mycket från slutresultatet för en kalavverkad skogsfigur i fråga om skadliga följder för rekreations-, landskaps- och naturvärden", slår den nya planen fast.

3. Diken rensas inte på torvmarker - klimatutsläppen minskar.

Skogsreviret föreslog också att diken ska rensas på vissa figurer. Men det förslaget har nu också begravts. Dikesrensningar utökar klimatutsläppen på torvmarker. De ökar också vattendragens näringsbelastning.

Vattenhushållningen i skogarna är viktig. Dikade skogsfigurer ska hållas skogbeklädda säger den nya planen. Diken ska inte rensas, eftersom det ökar både klimatutsläppen på torvmarker och näringsbelastningen i vattendragen. Ett område som kalavverkats för några år sedan. Det växer gräs.Blöt mark, en vattenpöl syns i spåren som skogsmaskiner lämnat. Bild: Yle / Pia Santonen

Dikesrensningar behövs inte om grundvattnet under sommaren hålls på rätt nivå.

“Man bör sträva efter att hålla dikade skogsfigurer skogtäckta på fortlöpande bas. Då hålls grundvattnets nivå stabil och det finns inget behov av dikesrensningar.”

Att slopa dikesrensningar spar också på kostnaderna.

4. Virkesintäkterna kommer in i jämnare takt.

Vid kalavverkningar och den liknande metoden fröträdsavverkningar tar man bort träden på en gång och intäkten kommer då också med en gång, det blir med andra ord stort klirr i kassan men väldigt sällan. Om avverkningarna i stället görs som plockhuggningar, fördelar sig skogsintäkten jämnare över en lång tidsperiod.

5. Hangö gynnar den biologiska mångfalden.

Också skogslagen kräver att livsmiljöer som är viktiga för den biologiska mångfalden ska bevaras i naturtillstånd.

6. Några områden kan skyddas och då kan staden få skattefri ersättning.

7. Hangö kan få bättre betalt för sålt virke.

Hangös skogar kan få en FCS-certifiering och den är bättre än den nuvarande PEFC-certifieringen. FSC-certifierat virke borde ge säljaren, alltså Hangö stad, det bästa priset.

Certifikat fungerar som en slags garanti för hur skogen har skötts. För olika skogscertifikat finns krav eller rekommendationer som skogsbruket ska uppfylla. Den som köper virket ska kunna kontrollera virkets ursprung och hur den skog har skötts som virket kommer ifrån.

Hur mycket skog äger du som kommuninvånare?

Visste du att det i Hangö finns mest kommunalt ägd skog per invånare i Västnyland? Mätt i hektar är däremot grannkommunen Raseborg den största skogsägaren i regionen.

Yle Västnyland har frågat kommunerna i Västnyland hur mycket skog de äger.

Vi frågade också hur mycket virkesintäkter kommunerna räknar med från sitt skogsbruk. Det gjorde vi eftersom ekonomin länge varit en av de viktigaste frågorna i skogsbruket.

Skogen har många värden. När vi talar om skogen kan vi mena saker som ekonomi, ekologi och naturens mångfald, klimatet, rekreation - samt olika kombinationer av dem. Blåbärsris i en skog. Solen skiner. Bild: Yle / Pia Santonen

Men att idka skogsbruk är inte enbart en intäkt, det innebär också utgifter: löner till egen personal eller entreprenörer, maskinkostnader, kostnader för plantor och plantering, gallring, avverkning, markberedning, kostnader till mellanhänder såsom skogsreviret.

För att få en uppfattning om hur mycket skogsbruket kostar, bad vi kommunerna både om uppskattade bruttointäkter och om uppskattade utgifter för skogsbruket. Siffrorna är från kommunernas budgetar för 2020.

Vi kan inte garantera att siffrorna från kommunerna är helt jämförbara eftersom kommunerna kan räkna lite olika. Men siffrorna borde ändå ge en grov bild av läget.

