Professor: Därför föll regeringens förslag - fokuserade på rörelsefriheten och inte på de egentliga smittkällorna

Dansföreställningen Opia fokuserar på synsinnet.

I coronatider har det varit extra tydligt hur timmar framför skärmar av olika slag fjärmar oss från den konkreta, fysiska världen och våra egna sinnen. Och det är just synsinnet som är i fokus i Johanna Nuutinens dansföreställning Opia – Of the eyes. Men vilken är egentligen skillnaden mellan den fysiska och den strömmande versionen av samma föreställning?