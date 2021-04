Varje år pratar tusentals barn av sig i barn- och ungdomstelefonen – stöd verksamheten via Tongåvan

Stöd via donations-sms:



Skriv MLL10, och skicka till numret 16499

Skriv MLL20, och skicka till numret 16499 Stöd via donationstelefon:



Ring numret 0600-17000 (du donerar 5€)

Ring numret 0600-16300 (du donerar 10€) Stöd via Mobile Pay:



Använd numret 17293 Betala in på konto: FI64 5789 5420 0200 05, använd referensnumret 59954