Över 20 mumier flyttades genom Kairo i "faraonernas gyllene parad"

En speciell parad ordnades under lördagen i Egyptens huvudstad Kairo då 22 mumier skulle förflyttas till ett nytt museum. Den festliga ceremonin ägde rum under mycket högtidliga former.

Det var 18 kungar och 4 drottningar som skulle flyttas fem kilometer, från ett museum till ett annat.

Varje mumie transporterades på ett eget gyllene fordon.

Drottning Ahmose-Nefertari - dotter till farao Seqenenre Tao - transporteras här som mumie genom Kairo 3.4.2021 Bild: AFP / Lehtikuva

Många följde med den historiska processionen där landets forntida ledare transporterades i de gyllene vagnarna genom huvudstaden.

Mumiernas transporterades under ljudliga fanfarer i kronologisk ordning enligt regentperiod.



Ceremoni i Kairo då mumier transporterades 3.4.2021 Bild: AFP / Lehtikuva

Festlig ceremoni då gamla faraoner flyttas 3.4.2021 Bild: AFP / Lehtikuva

Det överdådiga spektaklet som döpts till "Faraonernas gyllene parad" var avsett att föra fram nationalskatternas betydelse och ge landets nya nationalmuseum (NMEC) publicitet.Källor: BBC, Reuters