Nasa lyckades placera en helikopter på Mars – följande rysare blir att se om Ingenuity klarar nattkylan

Tidigt på påskdagsmorgonen har ”miraklet” skett – människan har satt en helikopter på planeten Mars. Påskveckan går åt till förberedelser inför jungfruflygningen.

Än så länge lyser mänsklig aktivitet med sin frånvaro på den röda planeten, alltså Mars. Men det blir allt mer människoledda händelser och företeelser som eventuella Marsbor kan förundras över.

För bara några veckor sedan dimpade rovern Perseverance ner på planeten. Tidigt i morse var det dags för nästa steg i upptäcktsresan.

Inne i Perseverance fanns den 1,8 kilogram tunga minihelikoptern Ingenuity som släpptes ut i det fria på grönbete. Eller rödbete kanske det kallas på Mars.

– Marshelikoptern har landat! Den 471 miljoner kilometer långa resan inuti Perseverance slutade med ett tio centimeter högt fall från roverns mage ner på Mars yta i dag. Nästa milstolpe? Att klara av natten, twittrade Nasa strax efter att helikoptern hade släppts ner.

Temperaturen på Mars yta kan sjunka till ungefär -150 grader Celsius som kallast, men nu förväntas det inte bli riktigt så kallt. Enligt väderprognosen för Mars är en temperatur kring -90 grader att vänta.

Första flygningen på en annan planet

Kölden blir en prövning för den känsliga elektroniken på helikoptern, men ombord finns ett batteridrivet värmesystem som ska hålla innanmätet vid ungefär +7 grader.

Hittills har Perseverance och Ingenuity levt i en slags symbios där helikoptern fått energi av rovern. Nu har navelsträngen klippts av och Ingenuity måste lära sig att klara sig på egen hand.

Det är ingen snabb och lätt process att få ner en minihelikopter från en rover på Mars. Den här bilden är tagen strax efter att skalet som skyddade helikoptern har släppts ner från rovern den 21 mars. Skalet är det som ligger på marken, helikoptern har knappt hunnit tränga fram ur sitt bo. Skyddsskalet för minihelikoptern Ingenuity har lossats från rovern Perseverance på planeten Mars den 21 mars 2021. Skalet är på marken, helikoptern är fortfarande kvar i rovern. Bild: EPA/NASA/JPL-Caltech HANDOUT

Under de närmaste dagarna ska Nasa försäkra sig om att solpanelerna, batterierna, motorerna och sensorerna på Ingenuity fungerar som de ska, så någon provflygning blir det inte riktigt ännu.

Enligt Nasa går det åtminstone en vecka, till den 11 april, innan Ingenuity åker på en historisk jungfruflygning. Om allt går väl blir helikoptern den första människotillverkade luftfarkosten som har flugit på en annan planet än jorden.

– När Nasas Sojourner-rover landade på Mars år 1997 bevisade den att det är möjligt att röra sig på den röda planeten, vilket fullständigt omdefinierade vårt sätt att se på hur vi ska utforska Mars. På samma sätt vill vi lära oss hurdan potential Ingenuity har för framtida vetenskaplig forskning, säger Lori Glaze, direktör för Nasas planetforskning.

Doktor Lori S. Glaze har ansvar för Nasas forskning och rymdflygningar. Lori Glaze framför en illustration av solsystemet. Bild: EPA/JIM LO SCALZO

Glaze beskriver Ingenuity som en teknologidemonstration med målet att bli den första aerodynen i en annan värld.

En aerodyn är en luftfarkost med mekanisk lyftkraft, i det här fallet rotor med rotorblad. Motsatsen är en aerostat som till exempel använder varmluft eller en gas som är lättare än omgivande luft för att lyfta.

– Om försöket blir framgångsrikt kan det vidga och bredda våra vyer för vad som är möjligt beträffande Marsutforskning, fortsätter Glaze.

Do you even lift?

Ingenuitys första uppdrag blir ett rätt enkelt test som visar om minihelikoptern överhuvudtaget fungerar. Då får vi svar på frågan i en känd internetmem: Do you even lift? (Lyfter du ens?)

Den 11 april ska helikoptern nämligen lyfta till tre meter ovanför Mars yta, hovra i 30 sekunder och sedan landa.

Under följande månad ska Ingenuity få övningsflyga max fem gånger, varje gång blir lite knepigare än den förra.

Den 30 mars var Ingenuity redan fullt synlig under rovern Perseverance. Men "förlossningen" pågick ändå i ytterligare några dagar, ända till den 4 april. Minihelikopterna Ingenuity hänger under rovern Perseverance på planeten Mars den 30 mars. Minihelikoptern placerades på planeten några dagar senare. Bild: EPA/NASA/JPL-Caltech HANDOUT

En utmaning blir de stora skillnaderna jämfört med förhållandena på Jorden. Mars atmosfär har en densitet som i snitt är mindre än en hundradel av jordens, vilket leder till att helikoptern får svårare att få till stånd tillräckligt med lyftkraft.

Å andra sidan är tyngdkraften bara ungefär 38 procent av Jordens motsvarande, vilket förenklar Ingenuitys uppdrag en aning.

Precis som en drönare som används på jorden är också Ingenuity utrustad med en kamera som kan ta fotografier under flygturerna.

I framtiden kan Ingenuity och andra luftfarkoster vara till stor hjälp när olika delar av vårt solsystem ska utforskas, i och med att de kan röra sig snabbare och i svårare terräng än fordon på hjul.

Källor: Nasa, AFP, STT, Forskning & Framsteg