Svenska medier: Flest coronapatienter på intensiven hittills i år - störst risk nu för personer födda på 60- och 70-talet

Under påskaftonen vårdades sammanlagt 332 covid-19-patienter på svenska intensivvårdsavdelningar, visar siffror från Svenska intensivvårdsregistret. Så högt har patientantalet inte varit tidigare under 2021, rapporterar Svenska Dagbladet (kräver inloggning).

Enligt SvD löper just nu personer födda på 1960- och 70-talet störst risk att hamna på intensiven på grund av coronaviruset.

Tidningen har intervjuat Anders Fischer som är kirurg på Södersjukhuset och ordförande i Sjukhusläkarna Stockholm. Han betecknar situationen just nu som "helt bisarr".

– Att jag som kirurg ska behöva kliva in och stötta infektionskliniken säger något om hur mycket man behöver ta till med alla sina resurser, säger han till SvD.

Klart fler patienter i Stockholm men också andra regioner

På Danderyds sjukhus i Stockholm har antalet covidpatienter fördubblats under de senaste veckorna. Södersjukhuset har för sin del infört ambulansstopp så att patienter omdirigeras till andra sjukhus.

Region Stockholm har gått över till förstärkningsläge inom vården för att stärka bemanningen och göra det möjligt att senarelägga ickebrådskande vård.

Men också i exempelvis Dalarna ökar antalet personer i behov av sjukhusvård snabbt. Patientplatserna på sjukhusen i Falun och Mora börjar ta slut och oron bland personalen uppges vara stor.

– Vi har haft covidpatienter hela tiden, men i ett långsammare tempo. Nu när det blev en sådan här kraftig ökning har IVA ett otroligt högt tryck och vi har också ett högt tryck här. Ibland är alla apparater upptagna för att vi har så många svårt sjuka, säger Anna Hedman, sjuksköterska vid infektionsavdelningen vid Falu lasarett till SVT Nyheter.

En liknande ökning av antalet sjukhuspatienter rapporteras från många andra regioner i Sverige.

Fler covidpatienter avled under andra vågen

TV4 Play rapporterar att fler sjukhusinlagda covidpatienter dog under pandemins andra våg jämfört med under sommaren. Det ska en genomgång som Socialstyrelsen gjort tillsammans med läkare och forskare visa.

Den extrema belastningen på vården anges som en möjlig orsak till att fler dog på sjukhus under den andra vågen.

– Vi måste ta reda på om det var belastningen på vården som kan ha varit orsaken, eller om det beror på saker som har med vården att göra, säger Kristoffer Strålin, forskare och infektionsöverläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, till kanalen.

Mona Heurgren, avdelningschef på Socialstyrelsen, säger för sin del att det finns en farhåga om att belastningen på sjukvården har betydelse.

– När det är ett högt tryck kanske de här patienterna kommer in lite senare på IVA än vad de annars skulle ha gjort. Det behöver studeras mer, säger hon.

Av alla som skrevs in på svenska sjukhus avled 10 procent under sommaren. Under andra vågen ökade dödligheten bland sjukhusvårdade till 20 procent.

Sedan pandemins början har 13 498 personer avlidit i covid-19 i Sverige.

Omkring åtta procent av befolkningen, 813 191 personer, har bekräftats smittade av viruset. Under de senaste veckorna har tusentals nya fall av smitta rapporterats varje dag.

Enligt senaste siffror har 1 666 783 vaccindoser getts i landet.