Coronasituationen har förbättrats i Egentliga Finland - elever kan återgå till närundervisning nästa vecka

Elever i högstadiet och på andra stadiet kan övergå till hybrid- eller närundervisning från och med den 12 april om coronasituationen inte förvärras. Det meddelar Egentliga Finlands coronasamarbetsgrupp. Alla andra rekommendationer förlängs fram till den 18 april.

Incidensen, det vill säga antalet personer per 100 000 invånare som insjuknat i covid-19 under de senaste två veckorna, ligger nu på 194,7 inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. För en vecka sedan var samma siffra 254,1.

Egentliga Finland befinner sig fortfarande i fasen för allmän samhällsspridning, men coronaläget ser alltså ut att gå mot det bättre hållet.

– Jag är försiktigt optimistisk. Riktningen är bättre, men det lönar sig att fortsätta med distansundervisning ännu till slutet av den här veckan och därefter bedöma läget på nytt, säger Mikko Pietilä, chefsöverläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Det är upp till kommunerna själva att bestämma om man vill fortsätta med distansundervisning. Till exempel i Åbo och Kimitoön fortsätter högstadierna och flera skolor på andra stadiet på distans ännu denna vecka.

Coronasamarbetsgruppen vill börja lätta även på andra begränsningar som gäller barn och unga.

– Om coronasituationen utvecklas till det bättre eller inte blir värre än vad den är nu, bedömer vi nästa vecka möjligheterna att lätta på restriktionerna gällande hobbyverksamheten för ungdomar, säger Pietilä.

Över 70 procent av smittfallen kan spåras

Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har 206 nya fall av coronasmitta konstaterats under påskhelgen, det vill säga från skärtorsdagen till annandag påsk.

Under påsken togs dagligen 500–600 coronatest, vilket är lika många som under vanliga veckoslutsdagar. Andelen positiva testresultat är fortfarande hög, 5,3 procent. Av smittfallen som rapporterades förra veckan är smittkällan känd i 71 procent av fallen, men siffran kan stiga då informationen uppdateras. Just nu (den 6 april) vårdas 19 patienter för coronasmitta vid ÅUCS.

Vaccineringen framskrider

Kommunerna i Egentliga Finland har bedömt att alla personer i åldern 70 år och över bör ha fått åtminstone en vaccindos senast i slutet av nästa vecka.

– En del kommuner uppnår detta mål redan under den här veckan. Därefter inleds vaccineringen av personer i åldern 16–69 år som hör till någon riskgrupp. Samtidigt förbereds vaccineringen av alla personer i åldern 65–69 år, säger infektionsläkare Harri Marttila vid ÅUCS.