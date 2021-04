Dagens coronastatistik: 331 nya fall

Institutet för hälsa och välfärd har det senaste dygnet registrerat 331 nya fall av coronasmitta. Av dem finns 115 i Helsingfors. Totalt uppgår antalet coronafall nu till 80 068 fall under epidemin så här långt.

Det senaste dygnet har 32 nya fall konstaterats i Vanda och 24 i Esbo. Lahtis har 23 fall och Åbo 17.

Under påskhelgen har de dagliga coronasiffrorna legat kring drygt 300 fall per dag. Det är klart färre än under förra veckan, men det är fortfarande oklart om minskad testning ligger bakom den positivare statistiken.

Chefsöverläkaren vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Markku Mäkijärvi konstaterade i söndags att trycket på sjukvårde inom HUS har minskat. Det finns färre intagna covid-19-patienter och färre behöver intensivvård, sade han.

Cirka en miljon finländare har fått sin första coronavaccindos.