Senaste coronastatistiken: 331 nya smittfall, 14 coronarelaterade dödsfall

Institutet för hälsa och välfärd har det senaste dygnet registrerat 331 nya fall av coronasmitta. Av dem finns 115 i Helsingfors. Totalt uppgår antalet coronafall nu till 80 068 fall under epidemin så här långt.

Det senaste dygnet har 32 nya fall konstaterats i Vanda och 24 i Esbo. Lahtis har 23 fall och Åbo 17.

På tisdagen rapporteras om 14 nya coronarelaterade dödsfall. Senast siffran uppdaterades var den 1 april.

Drygt 200 personer vårdas på sjukhus för covid-19, av dem får 45 intensivvård.

Fallen verkar minska

Under påskhelgen har de dagliga coronasiffrorna legat kring drygt 300 fall per dag. Det är klart färre än under förra veckan, men det är fortfarande oklart om minskad testning ligger bakom den positivare statistiken.

Chefsöverläkaren vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Markku Mäkijärvi konstaterade i söndags att trycket på sjukvården inom HUS har minskat. Det finns färre intagna covid-19-patienter och färre behöver intensivvård, sade han.

Vaccineringsgraden 17,5 i hela landet

Cirka en miljon finländare har fått sin första coronavaccindos. THL rapporterar att 972 370 personer har fått en första dos vaccin. Det är 1 600 fler än i går.

Vaccinationsgraden i hela landet är 17,5 procent för den första dosen.

Vaccinleveranserna de närmaste veckorna blir något mindre än väntat, säger THL. Totalt har 1 363 000 doser levererats till Finland. Förra veckan anlände rekordmycket vaccin - 283 000 doser.

Denna vecka väntas 150 000 doser anlända - det är cirka 30 000 doser färre än väntat. Nästa vecka (v 15) är drygt 200 000 doser på väg. Också det är något färre än myndigheterna räknat med.