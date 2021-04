Coronaviruset i Österbotten – 7.4

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Två nya fall i Södra Österbotten

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt rapporterade på onsdagen om två nya fall av coronavirussmitta det senaste dygnet. Totalt har man bekräftat 752 fall i distriktet sedan pandemins början.

Under tisdagen togs 474 tester. Incidenstalet är 22,8 smittade per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna.

För tillfället vårdas inga patienter för covid-19 på centralsjukhuset i Seinäjoki, några patienter vårdas vid distriktets hälsovårdscentraler.

Den här visualiseringen kräver JavaScript för att fungera.

Fyra nya fall i Österbotten

På onsdagen meddelade Vasa sjukvårdsdistrikt om fyra nya fall av coronasmitta inom distriktet. Totalt har 2331 österbottningar hittills testat positivt för covid-19.

Incidenstalet är 32 smittade per 100 000 invånare under de senaste två veckorna och sjukvårdsdistriktet befinner sig i epidemins accelerationsfas. Andelen positiva prover under den senaste veckan är i medeltal 2,91 procent.

Sedan pandemins början har 16 österbottningar avlidit till följd av sjukdomar förorsakade av coronaviruset.