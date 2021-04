Dicken och Ian Martin fick sin revansch – stolpe in då Helsingforslaget vann efter förlängning: "Jävla skön känsla"

De två första semifinalerna mellan BK-46 och Dicken har bjudit på spänning fram till slutsekunderna. Den tredje matchen blev inget undantag där Ian Martin höll i taktpinnen och Patrik Roslander räddade en handfull frilägen.

I den första semifinalen hade Ian Martin chansen att utjämna från sjumetersstrecket, men brände sin straff ett par minuter från slutet och BK-46 kunde säkra segern i följande anfall.

I lördagens hemmamatch var Martin inblandad då Dicken slarvade bort bollen i slutskedet och Karislaget kunde ta sin andra seger efter Jac Karlssons sena segermål.

Det var inte långt ifrån att Ian Martin skulle ha fått bita i det sura äpplet för tredje gången på åtta dagar, men i kväll hade landslagsspelaren marginalerna på sin sida.

Med 30 sekunder kvar att spela av den tredje semifinalen ledde BK-46 med 27–26 och Dickentränaren Björn Monnberg tog timeout.

Gästernas sista anfall grötade till sig och Ian Martin var tvungen att ta det avgörande skottet ur ett pressat läge. Bollen gick i stolpen via Jac Karlssons fingrar, men den här gången hade Martin marginalerna på sin sida då den studsade in via BK-målvakten Mikael Heinonen som inte kunde tro sina ögon.

Dickens utjämning kom tre sekunder före slutsignalen och en två gånger fem minuters förlängning väntade.

– Vi har varit nära två gånger, men tappat det på slutet. Nu är det en jävla skön känsla, säger Martin till Yle Sporten.

Råden från tränarbänken under den sista timeouten var inte alltför komplicerade.

– Start från vänster och så gör vi mål, konstaterar en lättad Martin som stod för hela åtta fullträffar.

Roslander fenomenal i avgörande skede

Hemmalaget hade alla chanser i världen att punktera den tredje matchen under drabbningens tre sista minuter.

Först räddade Patrik Roslander ett friläge från Robin Sjöman vid ställningen 27–25.

Två minuter från slutet fick Sebastian Säkkinen se Roslander göra följande frilägesräddning (27–25) och med minuten kvar var det Linus Lindbergs tur att dra det kortare strået i duellen mot den glödheta Dickenmålvakten.

Roslanders frilägesräddningar öppnade för Ian Martins utjämning till 27–27. Dickenmålvakten kom in efter paus och stod för hela elva parader.

Filip Söderlund stod för tre mål i den tredje semifinalen. Dickens Filip Söderlund försöker ta sig förbi BK:s spelare. Bild: Yle/Patric Westerlund

Utvisningar underlättade för Dicken

Hemmalaget fick en mardrömsstart på förlängningen då Linus Linderg och Robin Sjöman åkte ut på varsin utvisning under den första minuten.

– Jag tycker att utvisningarna är lite tvivelaktiga och avgör lite matchen, säger BK-tränaren Andreas Rönnberg.

Ian Martin och Anton Rémy (spel sex mot fyra) gav Dicken ledningen med 29–27 före Nico Rönnberg kunde reducera med sitt elfte mål för kvällen.

Den här aftonen var ändå inte Rönnbergs eller BK:s. Max Granlund steg fram under förlängningen och tillsammans med Martin såg de till att semifinalserien fortsätter på lördag i Britas bollhall. Det blev klart senast då Anton Rémy satte in 33–31 vid tiden 68.38.

– Vi höjer vår nivå idag, framför allt under de avgörande skedena. Handbollsmatcherna avgörs under de sista 10–15 minuterna, avrundar Martin.

Dicken vann till slut med 34–32.

Nico Rönnberg var matchens främsta målskytt med elva fullträffar, men var givetvis besviken med slutresultatet.

– Vi borde ha knutit ihop säcken tidigare. De har tur med sista skottet, men vi får se oss i spegeln, säger Rönnberg som blev punktmarkerad under matchens tolv sista minuter.

Ian Martin och Nico Rönnberg var sina lags främsta målskyttar. Ian Martin försöker stoppa Nico Rönnberg. Bild: Patric Westerlund / Yle

Dickens rutinerade Benny Broman var nöjd med vad han såg i den tredje semifinalen.

– Vi gör små förändringar, speciellt spelet med 7 mot 6 fungerade. Lyckas vi lika bra i försvars- och målvaktsspelet kommer vi hit på tisdag också, säger Broman som stod för tre viktiga fullträffar.

Cocks enkelt till final

Cocks har varit ett bestående inslag i finalserien under många säsonger och den här våren är inget undantag. Riihimäkilaget sopade undan Grankulla IFK i tre raka matcher.

Kvällens semifinal följde samma mönster som de två första matcherna, och Cocks var klasser bättre än GrIFK.

GrIFK gjorde matchens första mål men det var enda gången som laget hade ledningen. Cocks anförda av Teemu Tamminen och Vitalie Nenita sprang ifrån tidigt och ledde med 16–7 i paus.

Det skulle ha krävts något utöver det vanliga av GrIFK i andra halvlek för att hålla finaldrömmen vid liv – men laget var aldrig när att rubba Cocks. Gästerna fick bara in sju bollar efter paus och Cocks kunde enkelt spela hem matchen med 26–14.

Resultat, herrarnas FM-liga, kvartsfinal 3/5:

BK-46–Dicken 32–34 (27–27,16–14)

BK-46: Nico Rönnberg 11, Linus Lindberg 7, Robin Sjöman 5, Jac Karlsson 3, Kenneth Dahlberg 3, Sebastian Säkkinen 1, Oliver Nordlund 1, Jonathan Ekman 1

Dicken: Ian Martin 8,Tadas Stankevicius 7, Max Granlund 7, Benny Broman 3, Filip Söderlund 3, Anton Rémy 3, Johan Gripenberg 2, Joacim Broman 1,

Målvakter: Mikael Heinonen 15 räddningar / Tuomas Laitinen 7, Patrik Roslander 11

BK-46 leder semifinalserien med 2–1

Cocks–GrIFK 26–14 (16–7)

Cocks: Teemu Tamminen 10, Vitalie Nenita 4, Roni Syrjälä 3, Yevgeni Semenov 2, Bojan Zupanjac 1, Yuri Lukyanchuk 1, Djorde Djekic 1, Sandro Samardzic 1, Miika Kaukoranta 1, Tuomas Rantanen 1, Roope Ahlgren 1

GrIFK: Alexander Qvist 6, Jere Kantee 3, Daniel Timmerman 2, Eric Åkermarck 1, Kalle Kankaanpää 1, Fredrik Forss 1

Målvakter: Giedrius Morkunas 6, Vitalii Shitsko 10 / Atte Pakarinen 3, Tommi Haverinen 6

Cocks vann semifinalserien med 3–0

Artikeln uppdaterad med kommentarer klockan 22.20.