Rekordmånga fall av TBE i fjol - mängden fästingar ökar

Mängden TBE-fall ökade i fjol, det visar statistik från Institutet för hälsa och välfärd (THL). I fjol insjuknade 91 personer i fästingburen hjärninflammation, alltså TBE, och det var det högsta antalet någonsin.

Flest fall konstaterades inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, 46 fall. I Egentliga Finland registrerades 12 fall. Den största mängden fall i relation till invånarantalet fanns på Åland.

En orsak till ökningen kan vara att folk rörde sig mycket ute i naturen i fjol på grund av coronapandemin, säger fästingforskaren Jani Sormunen vid Åbo universitet. Enligt Sormunen är det i sig inte oväntat att antalet TBE-fall ökar, då också mängden fästingar ser ut att öka. Fästingen trivs även i urbana i stadsmiljöer och kan hittas exempelvis i parker i centrum av Åbo och Helsingfors.

Fästingen gynnas av klimatförändringen

Mängden TBE-fall har också ökat under 2000-talet. Under åren 2000 till 2010 diagnosticerades 138 fall av TBE. Under åren 2011 till 2020 diagnosticerades 543 fall.

- Vår forskning visar att mängden fästingar ökar. Virusstammar har hittats på flera håll i Europa, också i huvudstadsregionen i Finland. Vi vet att det finns allt fler fästingar och att viruskoncentrationer uppstår hela tiden, säger Sormunen till Yle Uutiset.

Enligt Sormunen kan klimatförändringen vara en förklaring till att fästingen stortrivs i naturen och har spridit sig också norrut.

Fästingen är inte kräsen gällande den miljö den lever i och gillar milda vintrar och fuktiga, varma somrar. Det här är också gynnsamma förhållanden för ett av de djur som fungerar som värddjur för fästingen, nämligen rådjuret, konstaterar Sormunen.

Trots att det finns många fästingar, så ska du inte vara rädd för att röra dig i naturen, konstaterar Sormunen. Det är ändå bra att du skyddar dig med långa ärmar, långa byxor och slutna skor då du rör dig i naturen och göra en fästingkoll efter din tur i naturen.