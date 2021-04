Ledarna i Nordirland försöker stoppa det upptrappade våldet innan det är för sent

De politiska ledarna i Nordirland höll på torsdagen ett krismöte för att dryfta vad som kan göras för att stoppa det upptrappade våldet mellan unionister och nationalister.

– Förstörelse, våld och hot om våld är helt och hållet oacceptabelt och omotiverat, oberoende av vilka bekymmer som finns i samhället, hette det i ett uttalande från den nordirländska samlingsregeringen.

Bild: Ullstein bild - CARO / Andreas Bastian/ All Over Press

Regionalparlamentet och den regionala samlingsregeringen i Nordirland har Stormontbyggnaden i Belfast som sitt säte. Namnet Stormont används som allmän beteckning för regionalstyret. En ljus, klassisk byggnad i en park. Bild: Ullstein bild - CARO / Andreas Bastian/ All Over Press

Flera hundra probrittiska unionister och irländska nationalister kastade bensinbomber på varandra, angrep polisen och journalister och satte eld på en buss i Belfast natten mot torsdagen.

Nordirlands försteminister Arlene Foster fördömde upploppen och angreppet på bussen och polisen.

– Det här är inte någon protest. Det är vandalism och mordförsök och pinsamt för Nordirland, sa hon i en tweet.

Också republiken Irlands premiärminister Micheál Martin och den brittiska premiärministern Boris Johnson har uttryckt oro över oroligheterna.

– Oenigheter ska lösas genom dialog, inte med våld eller kriminalitet, skrev Johnson på Twitter.

Oroligheter har förekommit regelbundet de senaste dagarna då allt fler människor på bägge sidor av konflikten slagits med varandra och åstadkommit förödelse och vandalism.

Nordirland har varit relativt lugnt efter att det så kallade långfredagsavtalet ingicks 1998.

Brexituppgörelsen som behåller den öppna gränsen mellan Nordirland och EU-området republiken Irland har dock lett till protester eftersom den samtidigt skapat en gräns mellan Nordirland och det brittiska fastlandet.

Hamnarbetare som genomför gränskontroller hotades.

Unionister har också varit upprörda över att polisen inte ingrep mot en begravning av en framstående nationalist. Begravningen samlade stora folkskaror och nationalistiska politiska ledare trots coronarestriktionerna.

Bild: All Over Press

Flera nuvarande och tidigare ledare för det nationalistiska partiet Sinn Féin trotsade coronarestriktionerna då den legendariska IRA-aktivisten Bobby Storey begravdes i Belfast. I främsta ledet Sinn Féins nuvarande ledare Mary Lou McDonald, den tidigare ledaren Gerry Adams och partiets vice ordförande Michelle O'Neill. Svartklädda personer i ett begravningståg. Bild: All Over Press