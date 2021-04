Låt det mörka komma ut – Svenska Yle Drama söker idéer för audioskräck

Svenska Yle Drama inbjuder dig som har erfarenhet av att skriva dramatik eller skönlitteratur att skicka in din mest gastkramande audiodramaidé i genren skräck. Gå dit det hettar som mest, möt mörkret i eller runt dig, våga vara vår tids Bröderna Grimm!

Varför skräck?

För att den är en följdriktighet av den oro och ångest vi just nu lever under. Det senaste året har fått oss alla att omvärdera världen, det förflutna, framtiden, våra medmänniskor och oss själva. Skräckgenren ger möjlighet att gestalta osäkerheten, rädslan, mörkret - och det faktum att vår civilisation tappat kontrollen.

Därför skräck.

Hurdan skräck?

Begreppet skräck ser vi ur ett genremässigt, tematiskt och formmässigt tillåtande perspektiv.

Vår utgångspunkt är den konstnärliga förnyelse som skräckgenren på senare år upplevt. Från att ha varit en trashig subkultur framför allt riktad till en tonårspublik har genren återuppstått som ett konstnärligt uttryckssätt och ett effektivt medel att berätta om vår tids brännande frågor.

Filmexempel är t ex Jordan Peeles Get Out (om rasism), Ari Asters Midsommar (om etnonationalism) och Hereditary (om generationsmönster) samt Julia Ducournaus Raw (coming of age om ungt kvinnligt sexuellt uppvaknande). Gemensamt för dessa verk är blandformen skräck - drama och ett konstnärligt tilltal.

Vi söker mångfald, inte enhetlighet och ser fram emot att spränga realismens ramar med konstnärligt kvalitativa verk.

Vi uppmuntrar till att tänja på genrens gränser och låta din berättelse anta filosofiska, samhälleliga eller psykologiska drag. Använd möjligheterna till lekfullhet, rummets och tidens frihet, ha spänning och framåtrörelse som ledord.

Vi strävar efter en hög publiktillgänglighet för en vuxen målgrupp. De färdiga audiodramerna ska vara max 30 min långa.

Både enskilda manusförfattare och produktionsbolag är välkomna att skicka in sina idéer.

Skicka in ditt bidrag senast den 21 maj till adressen svenskayle.drama@yle.fi

Vi ber om:

ett synopsis på en A4

ett textprov, 2-3 sidor utskriven dialog

ditt CV

Vi meddelar dig senast till midsommar om vi beställer ett färdigt manus av dig eller inte.

De idéer vi går vidare med får ett kollektivavtalsenligt beställningsarvode och dramaturgisk konsultation. Tanken är att manusen skrivs under hösten 2021 och produceras under våren 2022 för att publiceras senare samma år.