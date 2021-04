NHL-kolumnen: Sista möjligheten att förstärka laget – vad borde favoriterna, utmanarna och ”kanske-lagen” göra innan transferfönstret stängs?

På måndag ska NHL-lagen spikas för den här säsongen. Kommer någon GM att göra storkap och komplettera truppen med spelare som gör skillnad? Och vem är illa tvungen att agera så länge det finns tid? Här en titt på vad de största favoriterna, starkaste utmanarna och lagen som kanske har en möjlighet borde göra under de kommande dagarna.

I Yle Sportens NHL-podd tar redaktionens NHL-nördar Mattias Simonsen och Anders Nordenswan tempen på världens bästa ishockeyliga och bjuder på drivet snack om de finländska spelarna. Ett nytt avsnitt publiceras varje tisdag fram till att säsongen är slut på Yle Arenan.

Senast måndagen 12 april gäller det för dem ur GM-skaran som anser att det egna laget kan ha en möjlighet till Stanley Cup att göra slag i saken. Ska truppen förstärkas, eller är det med de här killarna som det bär eller brister?

I det följande en genomgång av hur det ser ut för lagen som enligt den här textens författare hör till dem med realistisk möjlighet att vara ”last team standing”. Var finns luckan i truppens konkurrenskraft och hur kunde den åtgärdas?

För att inte hamna in ett kärr, så behandlas här endast vad lagen behöver och inte helhetspaketen – alltså vilka resurser man kunde offra.

Delar in lagen i tre kategorier: favoriterna, utmanarna och frågetecknen.

Favoriterna: Eftersom den här säsongens playoff spelas i ett format där ett lag från varje division går till Stanley Cup-semifinal, blir det bara fyra favoriter. Alltså de fyra lag som undertecknad anser att har de bästa förutsättningarna att komma ut som segrare ur respektive divisions interna slutspel.

Utmanarna: Favoriternas argaste konkurrenter om att gå vidare från divisionerna till semifinalskedet. Här blir det inte en jämn mängd lag per division. I alla divisioner finns bara inte lika många lag med realistiska chanser att utmana favoriten.

Frågetecknen: Lagen med potential att gå från divisionen till semifinal, men har tydliga svagheter i jämförelse med favoriterna och utmanarna. Också den här kategorin påverkas av styrkeförhållandena – till exempel finns här inte ett enda lag från Central Division.

Favoriterna: Tampa, Colorado, N.Y. Islanders, Toronto

Tampa Bay Lightning

Mästarna Tampa Bay Lightning är i en lycklig situation. Ingenting kommer att stoppa ”Bolts” från att gå till slutspel och truppen behöver inte kompletteras överhuvudtaget för att fortfarande vara laget att slå. Speciellt då som superstjärnan Nikita Kutjerov ska vara tillbaka lagom till playoff.

Ifall Tampas GM Julien BriseBois ändå vill göra en grymt stark trupp ännu mer slagkraftig, så kunde han trejda in en förmånlig (lönetaket kommer emot) högerfattad arbetsmaskin för det tredje backparet. Ett intressant namn som sajten The Hockey Writers lyfter fram är Jani Hakanpää.

Colorado Avalanche

Colorado är vid sidan om Tampa den största mästarfavoriten. Laget lett av Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen och Cale Makar är ligans offensiva maskin: mest gjorda mål, bästa målskillnaden och minsta antalet förluster – allt fungerar. Höstens slutspel blottade ändå en potentiell risk.

Avalanche skulle må gott av att ha ett riktigt starkt alternativ till förstamålvakten Philipp Grubauer. Skadas han, eller tappar formen, så kan allt raseras. GM Joe Sakic gör klokt i att ringa Jarmo Kekäläinen och snickra samman ett paket som innehåller Joonas Korpisalo eller Elvis Merzlikins.

New York Islanders

Ännu för ett par dagar sedan hade undertecknad haft Washington som favorit att ta hem östra divisionen. På onsdagen plockade ändå Islanders GM Lou Lamoriello fram sitt trollspö och fixade grymt tuffa forwardarna Kyle Palmieri och Travis Zajac från New Jersey till New York.

Det var många lag som direkt dräglade efter speciellt Palmieri, som gjort minst 25 mål de fem senaste säsongerna. Lamoriello snuvade ändå alla på konfekten. Palmieri och Zajac fyller luckan som skadade kaptenen Anders Lee lämnade och nu är Islanders tankat för att gå riktigt långt.

Toronto Maple Leafs

Toronto hör inte egentligen till lagen som någon utanför Toronto anser vara en realistisk Stanley Cup-mästarkandidat. Upplägget den här säsongen är ändå sådant att ett lag från norra divisionen spelar om en plats till finalserien – och Leafs är solklar favorit till att gå vidare från Kanada.

För att inte bli knockad av verkligheten i semifinalen, så borde laget bli tätare defensivt. Nio lag har släppt färre mål än Leafs och de tre övriga favoritgängen finns i den gruppen. En stark allroundback och en erfaren burväktare skulle behövas. Buffalo kanske kunde hjälpa?

GM Kyle Dubas ska ändå enligt rykten vara ute efter ännu en toppforward. Lycka till på den vägen.

Utmanarna: Carolina, Florida, Washington, Vegas, Winnipeg

Carolina Hurricanes

Carolina har alla möjligheter att vara laget som går vidare från Central Division. Hurricanes är ett av ligans mest kompletta lag och har ett spelsätt som fungerar mot vilket motstånd som helst. Två små brister finns ändå: laget gör för få mål sätt till chanser och en tydlig förstakeeper fattas.

Målvaktsläget med Mrazek tillbaka efter ett skadeuppehåll och säsongens överraskning Alex Nedeljkovic kanske ändå räcker till bakom en av ligans bästa backtrupper. Då är det alltså en vass forward GM Dave Tallon borde gå efter. Anaheims Rickard Rakell kunde passa Carolinas koncept.

Florida Panthers

För Florida gäller samma som för Carolina – Barkovs lag är en fullt trovärdig kandidat till att stå som segrare när allt är sagt, gjort och färdigspelat i den centrala divisionen. Då kedjorna levererar och Sergej Bobrovskij verkar vara på gång igen så år det bara en riktigt viktig pjäs som fattas.

Panthers bästa back Aaron Ekblad, som hade en Norris-kandidatur på gång, är långtidsskadad. Han är omöjlig att helt ersätta, men för att på allvar kunna kämpa om Stanley Cup behövs en liknande back. Ett självklart namn: Rasmus Ristolainen. Nashville lär nämligen behålla Mattias Ekholm.

Washington Capitals

Washington har en högre uppsida än Islanders, men på grund av att Capitals förra coach, Barry Trotz, nu dirigerar ”Isles”, så placerar undertecknad Capitals som utmanare till Trotz lag. Med det sagt så har Washington i princip allt som behövs för att gå hela vägen.

Risken finns i målet. Varken Ilja Samsonov eller Vitek Vanecek har någonting alls att visa upp då det snackas NHL-slutspel. Ifall jag om morgnarna drog på mig Brian MacLellans GM-byxor, så skulle jag kontakta Columbus (Korpisalo/Merzlikins), Buffalo (Linus Ullmark) och Arizona (Raanta/Kuemper).

Vegas Golden Knights

Vegas flygande start som NHL-organisation fortsätter på alla plan och laget är igen ett av hela ligans mest kompakta paket. Golden Knights har släppt in minst mål i ligan och målskillnaden är fjärde bäst. Målskyttet håller däremot inte bästa A-klass. Tio lag har varit vassare i år.

Om ”Knäktarna” ämnar slå Colorado i en sannolik divisionsfinal, så skulle det sitta väl med en center som kan skjuta mål. GM Kelly McCrimmon borde spela högt och gå efter uträknade Philadelphias Scott Laughton. Hans spelaridentitet skulle passa i Vegas som handen i handsken.

Winnipeg Jets

I Kanada finns det en klar favorit och tre lag som egentligen samtliga är frågetecken. Winnipeg kanske ändå har högsta potentiella nivån av Leafs utmanare. Jets är dessutom laget som har divisionens vassaste topp 6-forwards. Lägg till att Connor Hellebuyck är bästa keepern i norr.

Men det brister på backsidan. Om GM Kevin Cheveldayoff vill ge sin sylvassa, och med stor möda sammansatta, toppsexa en rejäl chans att gå långt i slutspelet så behövs det en mångsidig profilback. Ristolainen borde stå högt i kurs, St. Louis Vince Dunn kunde eventuellt ”get it done”.

Frågetecknen: Pittsburgh, Boston, Edmonton, Montreal, Minnesota

Pittsburgh Penguins

Pittsburgh ser ut att gå som tåget mot en slutspelsplats trots grymma skadeproblem och en backtrupp som inte precis väcker respekt. Men ”Pingvinerna” har bevisat att man kan vinna Stanley Cup med anonyma backar. Så länge systemet fungerar och Sidney Crosby är med.

Därför förefaller det klart att färska GM:n Ron Hextall inte kan låta deadline för transfers passera utan att agera. Och det behövs mer än ett nytt ansikte, så lång är skadelistan. Malkin går inte att ersätta, men Kapanen går. Rickard Rakell, eller Ottawas Ryan Dzingel? Och en defensiv back, David Savard?

Boston Bruins

Boston är visserligen på sista slutspelsplats i öst, men har ett ganska tryggt försprång både till Rangers och Flyers trots färre spelade matcher. Så visst tar coachen Bruce Cassidy sitt lag till playoff igen – och där är gänget med Patrice Bergeron som vägvisare alltid att räkna med.

Bruins av säsongmodell 2021 har två stora problem: 22 lag i ligan har gjort fler mål och backtruppen är tunn. Men eftersom bara Vegas och Islanders släppt färre mål, så tycks det inte vara ett stort problem. En målskytt av rang behövs. Taylor Hall är säkert trött på dåliga lag.

Edmonton Oilers

McDavid och Draisaitl borde räcka till att lyfta en annars jämntjock trupp. Den här gången blir det slutspel, men för att Edmonton ska dra nytta av sina styrkor så måste laget, ja – spela som ett lag. Undertecknad tror att problemet kunde lösas med ett par tvättäkta ”kittspelare”.

GM Ken Holland hör till dem som nu borde kontakta Jarmo Kekäläinen och fråga vad som krävs för att få duon Nick Foligno och David Savard till Alberta. Det hävdas att Oilers behöver mera bredd och djup och såklart en målvakt – jag tippar att det som fattas är killar som leder samspelet.

Montreal Canadiens

Montreal är som helhet det laget i North Division som är bäst konstruerat för att hävda sig i ett slutspel. Keeperduon är erfaren och pålitlig, backtruppen kan tackla, skrinna och få puckar fram till mål och alla fyra kedjor jobbar över hela isen – en riktig lagmaskin. Det som fattas är målskyttet.

”Habs” är tvåa i ligan efter Colorado i relationen skott för / skott mot och bara fem lag har skjutit mer. Men då man räknar mål, så finns Canadiens på plats nummer 14. Och till allt på råga skadade sig pålitliga målskytten Brendan Callagher i början av veckan. GM Bergevin kommer att överraska.

Minnesota Wild

Colorado och Vegas är så starka och kompletta lag att Minnesota, som varit hela ligans positivaste överraskning, knappast kan ta sig från västra divisionen till en Stanley Cup-semifinal. Men dyrt kan Wild sälja sig och lita på mål-Kähkönens fantomspel och några stolpar in.

Om GM Bill Guerin dessutom anser att maktbalansen kan rubbas med ett precisionsdrag, så är det dags för telefonen. En intressant diskussionspartner kunde vara David Poile i Nashville, som kanske kunde övertygas om att Predators inte vinner Central. Och att Mikael Granlund egentligen borde återvända till Wild.

Tack för att du läste.

Källor: nhl.com, naturalstatrick.com, nhl.nbcsports.com, hockeywriters.com, hockeydb.com