Saknar du att spela spel tillsammans under pandemin? It take two ger dig soffupplevelsen på distans

Att spela ett spel tillsammans “co-op” på soffan har varit en nedåtgående trend de senaste decennierna, men Josef Fares nya spel It Takes Two gör ett nytt försök att tända samspelarglöden. Levererar It Takes Two samspelet vi har suktat efter under pandemin?

It Takes Two är filmregisören Josef Fares tredje spel med fokus på co-op (alltså att spela tillsammans) även om du i det första spelet, Brothers: A tale of two sons, spelade båda karaktärerna helt själv.

Stereotypisk familj med oäkta problem

It Takes Two handlar om May och Cody, två föräldrar som är på väg att skiljas, och deras dotter Rose.

Rose är mindre nöjd med separeringen och lyckas genom att gråta på ett par dockor transportera föräldrarnas medvetanden in i dockorna. Föräldrarna måste arbeta tillsammans genom spelet för att försöka återvända till sina kroppar.

Själva ensemblen karaktärer är aningen tråkig. Det känns svårt att tycka synd om den vita, och vad det verkar ganska rika, kärnfamiljen som ska separera för att de försummat varandra i sitt gigantiska hus med stor trädgård.

I ett skede kommenterar May att Cody har "tappat formen". Jag är nyfiken på vad May anser är att vara i form. Två animerade personer står framför en bil och diskuterar. Bild: Electronic Arts / Hazelight Studios

Som motpunkt till den vita överklassfamiljen spelar en magisk kärleksbok vid namn Dr Hakim, som istället för tankarna till någon förlegad karaktär ur Aladdin.

Dynamiskt gameplay

Vägen tillbaka till föräldrarnas riktiga kroppar är så klart kantade med olika utmaningar där Cody och May måste samarbeta för att ta sig fram.

Varje område introducerar ett nytt sätt att samarbeta och ger spelarna nya verktyg att ta sig fram med och alla känns oväntat bra och tillfredsställande att använda.

Tack vare ett bra och aningen förlåtande system känns det aldrig frustrerande att kasta spikar i små hål eller skjuta koda på getingar.

It takes two tvingar även spelaren att tänka själv och faktiskt jobba för att nå målet, något som var en sällsynthet i föregångaren A way out som mest gick ut på att trycka på rätt knapp vid rätt tidpunkt.

Spela tillsammans - över nätet

Spelet är oväntat långt, åtminstone tio timmar kommer det ta att ta sig till slutet. Eftersom spelet inte går att spela ensam måste du dessutom se till att det finns tid i kalender för både dig och din spelpartner om ni vill slutföra spelet.

Den andra utmaningen blir att fundera vem som ska betala för spelet.

Fördelen är nämligen att deltagarna inte behöver betala för var sin kopia, utan det räcker med att en har köpt spelet och bjuder in den andra. Det går också att spela med en kompis som inte äger en liknande konsol - vi testade spelet med en Playstation 4 och 5:a utan problem.

Den ständigt juckande boken Dr Hakim är lite som dassbokens utländske kusin. En animerad bok föreläser Bild: Electronic Arts / Hazelight Studios

Det finns också risk att det tar mer än tio timmar, för även om spelets grafiska stil känns gullig och aningen barnslig tematisk, är det inte ett lätt spel.

Kniviga plattformssektioner som kräver att du använder dig både av ett dubbelhopp i luften och knappen för att kasta dig framåt, samtidigt som den du spelar med förhoppningsvis har lyckats tajma sitt moment så du inte ändå handlöst faller ner i en fläkt, gör att till och med de bästa kompisarna kan bli osams.

Så här kylig kan stämningen i soffan bli om den ena inte klarar av de svåra partierna. Två animerade figurer i en skidlift Bild: Electronic Arts / Hazelight Studios

Oklar målgrupp

Så vem ska då spela It Takes Two? Det är inte helt klart eftersom spelet är så pass svårt.

Separationstemat kan dessutom vara svårt för barn i vissa åldrar och den grafiska stilen tilltalar kanske inte den vuxne som vill ha mer “realism” i sina spel.

Det här är synd då spelet i sin helhet är väldigt bra. Affärsmodellen att båda inte behöver köpa spelet är perfekt för att spela tillsammans på distans i dagens läge.

Spelet stagnerar heller aldrig utan fortsätter kasta nya grepp på dig och det största problemet är kanske att det är aningen för långt, mest för att det kräver en hel del planering av två personers fritid.