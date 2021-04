Pärmäkoski fick efterlängtat stöd på väg mot överlägsen seger: "Vet inte om jag får säga det, men det var lite publik vid spåret"

Bild: Keijo Lehtimäki/All Over Press

När dagen började hoppades hon att stormen i Ruka skulle ställa in hela tävlingen. Men start blev det, och då ryckte Krista Pärmäkoski i uppvisningsstil all världens väg. Under en imponerande säsongsavslutning smakade publikstödet extra gott.

Det kan man kalla utklassning.

Krista Pärmäkoski bjöd på en total uppvisning när damerna åkte säsongens sista tävling, 15 kilometer fritt i finska cupen i Ruka.

Tävlingen avgjordes med gemensam start, men det tog inte länge innan Pärmäkoski soloåkte i täten. Redan efter fyra kilometers åkning ledde hon med 40 sekunder, och segermarginalen blev till slut en minut till tvåan Riitta-Liisa Roponen.

Att Krista Pärmäkoski är överlägsen i hemmaspåren är kanske inte oväntat, men märkligt med tanke på hur hon kände sig före start.

– Jag har hela morgonen hoppats att tävlingen ska ställas in på grund av stormen, erkänner Pärmäkoski för Yle efter målgång.

– Jag är så pass trött. Men det blev en helt bra arbetsdag. Överraskande bra kändes det.

Taktiken gick tvärtom

Att hon skulle rycka så tidigt som hon gjorde var ingen på förhand uppgjord taktik.

– Jag funderade med serviceteamet att jag skulle åka 14 kilometer i grupp och sen en kilometer hårt. Nu blev det tvärtom, bara en kilometer i grupp och så 14 kilometer hårt, säger Pärmäkoski med ett skratt.

Det har varit en märklig coronasäsong också för skidåkarna. I Ruka var det en minimal återgång till det normala som inspirerade Pärmäkoski till stordåd.

– Jag vet inte om jag får säga det men var lite publik vid spåret. Och stöd från åskådare vid sidan inspirerar alltid. Då orkar man pressa ur sig allt, det lyfter idrottaren framåt, säger Pärmäkoski.

Ska jobba på snabbheten

Det blev alltså en lyckad avslutning på en säsong som har gått upp och ner för Pärmäkoski, med bronset i VM-stafetten som höjdpunkt.

– Nu blir det skönt att få ta ledigt. En viktig säsong är på väg, nu behövs semester. Jag stannar en vecka här i norr, men längdskidorna åker inte på annat än om jag blir tvungen, säger Pärmäkoski som har upplägget klart inför nästa säsong, med OS i Kina som höjdpunkt.

– Höghöjdsträning är det som gäller och som styr upplägget. Och någon sprinter blir jag inte, men speciellt nu när jag blir äldre gäller det att jobba på snabbheten, säger Pärmäkoski.

Niskanen i egen klass – trots att han räknade fel

I herrtävlingen gick segern också väntat till Iivo Niskanen. Niskanen kom i mål 20 sekunder före tvåan Joni Mäki och 36 sekunder före trean Ristomatti Hakola.

Halvvägs in i loppet såg det ännu ut att gå riktigt annorlunda. Niskanens lagkamrat Petteri Koivisto stod nämligen för det första ordentliga rycket och hann redan – inledningsvis tillsammans med IF Minkens Johannes Vuorela – dra upp en rejäl lucka ner till resten.

Men då landslagsåkarna bestämde sig för att öka på takten åkte de snabbt upp avståndet. Och då Niskanen öste på ytterligare var det ingen som kunde svara.

– Jag sa fem minuter före start åt Petteri att det skulle vara läge för honom att få lite skärmtid nu. Han har ändå varit i hyfsat skick den senaste tiden så vi tänkte att det här är ett sätt för honom att höja på självförtroendet inför nästa säsong, säger Niskanen i tv-intervjun.

– Banan var ändå lätt och vi såg redan i damtävlingen att man kan få upp en lucka till och med lite utan att ens försöka. Så Petteri fick visa vad han går för, fortsätter han.

Niskanen höll däremot på att ställa till det för sig själv.

– Jag räknade varven lite fel så jag missade att det näst sista inte var det sista. Så jag körde på lite väl hårt i den sista backen under det varvet. Efter det fick jag balansera farthållningen lite. Men klarade av att njuta ändå, säger Niskanen.

Alexander Ståhlberg var bästa FSS-åkare på en 14:e plats.

Ruka, finska cupen. Damer, 15 km (f, masstart):

1) Krista Pärmäkoski IkaalU 37.32,4

2) Riitta-Liisa Roponen Visa Ski Team Kemi +58,1 sekunder

3) Johanna Matintalo Pöytyän U +1.39,5

4) Anne Kyllönen Kainuun HS +1.42,7

5) Laura Mononen HämeenlHS +1.44,4

6) Jasmi Joensuu Vantaan HS +1.57,6

7) Emmi Lämsä Visa ST Kemi +2.32,7

8) Katri Lylynperä Vuokatti STK +2.33,8

9) Eveliina Piippo Vuokatti STK +2.34,5

10) Katariina Lonka IkaalU +2.38,2

11) Julia Häger IF Minken +2.48,3

Cupen totalt: 1) Kyllönen 566, 2) Matintalo 425, 3) Mononen 421, 4) Roponen 360, 5) Joensuu 340, 6) Pärmäkoski 320, 7) Kerttu Niskanen Vieremän K 280, 8) Lylynperä 230.

Artikeln uppdateras med resultat från herrtävlingen.