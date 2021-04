Semifinalthriller väntar i Karis på tisdag – Nico Rönnberg kritisk till BK:s försvar efter Dickens andra raka seger: "Finns inga ursäkter"

Med kniven mot strupen i två raka matcher har Dicken tagit ikapp BK-46 i handbollsligans semifinalskede. Nico Rönnberg kunde inte svälja Karislagets försvarsinsats i den fjärde semifinalen. ”Vårt spel bakåt är under all kritik”, tyckte stjärnan.

Ännu för en vecka sedan tydde det mesta på att BK-46 skulle storma till final i herrarnas FM-liga i handboll.

I den tredje drabbningen i onsdags var Karislaget också nära att säkra finalbiljetten, men nu är semifinalserien mot Dicken plötsligt vidöppen. I dagens fajt i Britashallen uppvisade BK inte riktigt några finalisttakter.

I stället var det Dicken som direkt från matchstart bestämt sig för att skjuta fram på avgörandet i matchparet. Laget rev genast upp ledning på några bollar och lät inte gästerna leda en enda gång under hela matchen.

– Jag är nöjd och stolt över laget. Vi står bra i båda ändorna tycker jag, myser Dickens femmålsskytt Joacim Broman i Yle Sportens intervju.

BK:s målvaktsspel var inte lika stabilt som tidigare och offensiven blev lite väl beroende av Nico Rönnberg. Dicken ledde i paus med 21–14.

Laitinen storspelade

Oron växte i BK-lägret i den andra halvleken när Dicken envist höll sig före. I hemmamålet radade Tuomas Laitinen upp fina parader.

Värdarnas ledning drygades ut och BK:s ryggrad såg ut att börja knäckas då en frustrerad Rönnberg med en knapp kvart kvar först drog på sig en utvisning, och sen bommade två raka skott på Laitinen.

– Så klart blir man frustrerad om man inte håller med domarna. Men alla på plan protesterar någon gång mot domslut och det är svåra matcher att döma, det går snabbt i dagens handboll, påpekar Rönnberg.

Dickens offensiv lyckades på bred front och laget utjämnade matchserien efter en klar 35–30-seger. Rättvist, medger Rönnberg, som stod för elva fullträffar.

– Det är bittert, det finns inget värre än att förlora. Med tanke på förra matchen är det synd att vi ens spelar en fjärde match. Hatten av för Dicken, vi kommer hit i dag och tror att det ska fungera av sig själv.

– Om man är i en semifinal och inte ger 110 procent för laget så finns det inga ursäkter. De ville mera i dag och det tyckte jag att man märkte i mer eller mindre 60 minuter.

Viljan avgör på tisdag

Om man gör 30 mål i en handbollsmatch så ska man kunna vinna. Nico Rönnberg accepterar inte sitt lags försvarsinsats på lördagen.

– Vi har stått jättebra bakåt mot Dicken, men i dag får de göra saker som de är starka på och får in 35 bollar. Det är nog vårt spel bakåt som är under all kritik i dag, vi förlorar matchen i försvaret och hjälper inte målvakterna.

– Försvar handlar mycket om vilja, att kriga för varandra. Det räcker att en eller två har tankarna någon annanstans så läcker det. Det är bara att bita i det sura äpplet och komma igen.

På tisdagen ska denna rafflande semifinalserie avgöras. I den femte och avgörande drabbningen i Karis är det just viljan som avgör, enligt både Rönnberg och Broman.

– Självklart är det så, jag har spelat såna här hårda matcher tidigare. Det gäller också bakåt, jag är inte den bästa på försvarsspel, men jag släpper ändå inte in många mål av min man, intygar BK-stjärnan Rönnberg.

– Viljan och spelglädjen avgör. Jag tycker att vi verkligen hittat spelglädjen nu, vi njuter av matcherna, funderar Dickenkaptenen Broman.

Resultat:

Dicken – BK-46 35–30 (19–14)

Dicken: Tadas Stankevicius 7, Max Granlund 7, Oskar Monnberg 6, Joacim Broman 5, Benny Broman 4, Ian Martin 3, Anton Rémy 2, Filip Söderlund 1

BK-46: Nico Rönnberg 11, Stefan Trpchevski 3, Oliver Nordlund 3, Linus Lindberg 3, Kenneth Dahlberg 3, Sebastian Säkkinen 2, Robin Sjöman 2, Albert Lindholm 1, Jac Karlsson 1, Mikael Heinonen 1

Ställningen i matchserien är 2–2. Cocks är finalklara sedan tidigare.