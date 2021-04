Italien trappar upp vaccineringarna - vaccintvång gäller nu för vårdpersonalen.

Över 11 miljoner italienare har fått minst en vaccinspruta.

Vaccinationskampanjen i Italien accelererar och landet är nu ett av de länder i EU som vaccinerar flest personer. Närmare 12 miljoner italienare har fått minst en vaccinspruta. För att komma åt de som vägrar har regeringen utfärdat ett dekret som innebär att all vårdpersonal måste vaccinera sig för att få arbeta vidare under pandemin. I Italien vaccineras just nu cirka 250 000 personer om dagen. Men man siktar mot att nå 500 000 per dag.