Fem nya fall - läs det senaste om coronaläget i Västnyland

I den här artikeln kan du följa med hur coronaviruset påverkar vardagen i Västnyland. Fler nyheter om viruset från Finland och världen hittar du här.

Så här ser dagsläget ut när det gäller coronafall i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Till distriktet hör förutom Västnyland också huvudstadsregionen, Mellannyland och Östnyland.

Här kan du se hur vaccinationerna framskrider i de olika kommunerna i Nyland.

12.4 klockan 12.30: Fem nya fall i Västnyland

Fem nya fall av covid-19 har upptäckts i Västnyland sedan i fredags (9.4). Det framgår av statistik från Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Hangö +1 (totalt 22 fall under hela epidemin)

Raseborg +2 (totalt 165 fall under hela epidemin)

Lojo +1 (totalt 386 fall under hela epidemin)

Ingå +1 (totalt 42 fall under epidemin)

Sjundeå 0 (totalt 69 fall under epidemin)