Grekiska Maria Eleni Pouliezou vill inget hellre än jobba på dagis i Finland och blev vald bland 1800 sökande

Maria Eleni Pouliezou fick en snilleblixt; istället för att gå omkring och inte gilla läget tar hon sin universitetsutbildning i bagaget och flyttar från Grekland till Finland i sommar. Hos oss är det brist på behöriga småbarnspedagoger.

- Det enda gemensamma Grekland har med Finland är tiden (samma tidszon), utbrast Maria Elenis mamma när hon förstod att dottern kanske för gott tänker flytta till Finland, för att jobba på daghem.

Det handlar om att Finland fiskar i Medelhavsområdet; i Spanien och Grekland efter kunniga, högskoleutbildade dagislärare, det vill säga lärare inom småbarnspedagogik.

Tidigare har Finland rekryterat vårdare till exempel från Filippinerna, men nu är det första gången finländska myndigheter rekryterar i större antal till utbildningssektorn.

Det trampas upp en stig mellan Europa och Finland för småbarnspedagoger.

Det görs med regeringens godkännande;åtgärdsprogrammet Talent Boost som främjar invandring av experter, arbetstagare, studerande och forskare..

Maria Eleni Pouliezou blir en av föregångarna.

Skrattet bubblar i Maria Elenis röst. Klart att hon är både överraskad och tagen av att just hon är en av de 45 som blev utvald i konkurrens med 1800 sökande.

Pouliezous universitetsexamen i småbarnspedagogik var a och o för att bli påtänkt i rekryteringen. Hon har också forskat och arbetat på daghem och i familjer.

Men Pouliezou ser inte sin framtid i Grekland. Landet kan inte tillfredsställa vare sig arbets- eller karriärutsikter.

- Vårt pedagogiska system är verkligen bra i teorin men när vi går till handling skiljer det sig väldigt mycket, säger Pouliezou.

Här ett exempel:

- Vill du ta ut barnen och leka i omgivningen, titta på blommor eller löv får du alltid ett nej.

Pouliezou säger att hon i rekryteringsprocessen har förvånats och blivit nästan mållös över viljan att lösa problem och hitta lösningar. Ett sådant gott bemötande har hon inte fått på hemmaplan.

- Jag är så van med att höra nej, nej och nej. Det är alltid ett nej.

Daghemmen i Finland verkar som himmelriket för Pouliezou.

- Personalen lyssnar och agerar aktivt säger Pouliezou och berättar vad hon har hört av dem som har arbetserfarenhet från Finland.

I hennes universitetsstudier lyftes finländska exempel upp från småbarnspedagogiken.

Också miljö, omgivning och gruppstorlek i Finland tilltalar Pouliezou.

- Här (i Grekland) har vi många barn, cirka 14 per dagislärare och det är många bebisar. De är bara är två och en halv månad gamla och många barn under två och ett halvt år, säger Pouliezou.

Under sådana omständigheter tycker hon att det kräver mycket att kunna fokusera på varje barn och vara beredd på allt som kan hända.

- Det känns sorgligt att en del ser det som om det här skulle vara fråga om att skaffa billig arbetskraft på ofördelaktiga arbetsvillkor, säger vd Minna Martikainen vid företaget Pilke Päiväkodit som kommer att bli de rekryterade dagislärarnas arbetsgivare.

Också företaget som sköter det praktiska i rekryteringsprocessen har hört osanna kommentarer.

- Inom ramen för jämställdhetsprincipen betalas lön enligt branschens kollektivavtal oberoende av modersmål, säger Marisa Kerman som landschef för BBi Communications.

Det andra som allmänheten har reagerat på är hur barnens språk kommer att utvecklas.

- Jag framhåller alltid att de här dagislärarna kommer till våra språkbadsdaghem och våra engelskspråkiga daghem där föräldrarna till exempel är på tjänsteuppdrag i Finland och inte vill ha finskspråkig dagvård, säger Martikainen.

Det finns också behov bland svenskspråkiga familjer för dagvårdsservice på engelska i Åbo, Vasa och Esbo.

Därför har Maria Eleni Pouliezou försökt lära sig svenska och finska så hon kan prata och kommunicera med barnens föräldrar och ortsbefolkningen.

Det positiva är att projektet kastar ljus på den akuta bristen på behöriga lärare inom småbarnspedagogik.

Pensionbolaget Keva har gjort en utredning som visar att inom de närmaste åren kommer det att finnas behov för mer än fyratusen småbarnspedagoger.

Orsaken är bland annat pensioneringar inom den kommunala sektorn.

Samtidigt vill regeringen se fler barn i dagvård och en lag har stiftats för att höja antalet behöriga småbarnspedagoger på daghem. Bägge åtgärderna leder till ett ökat behov av personal.